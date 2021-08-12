Haberler Günaydın Haberleri Rihanna yeni çıkardığı parfümün tükendiği haberini yatak pozuyla kutladı!
Giriş Tarihi: 12.8.2021 10:57 Son Güncelleme: 12.8.2021 10:58

Rihanna yeni çıkardığı parfümün tükendiği haberini yatak pozuyla kutladı!

Rihanna yeni çıkardığı parfümün tükendiği haberini yatak pozuyla kutladı!

Dünya çapında büyük bir hayran kitlesine sahip olan şarkıcı Rihanna, geçtiğimiz haftalarda ilk parfümünü piyasaya çıkarmıştı. Şarkıcı, parfümüyle ilgili sosyal medya hesabından yeni bir paylaşımda bulundu. Rihanna, parfümünün satışa çıktıktan kısa bir süre sonra tükendiğini Instagram hesabından paylaştığı bir fotoğraf ile kutladı. Ünlü sanatçının paylaşımı büyük ilgi gördü. Ayrıca kulislerde, bu tanımın Rihanna'nın kendisini anlattığı konuşuluyor...

Birçok güzellik ürünü piyasaya sunan dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna, ilk parfümünü piyasaya çıkardı. Kokunun fragmanı binlerce beğeni aldı. Siyah beyaz çekilen tanıtım videosunda parfüm şişesinin turuncu olduğu gözden kaçmadı.

"Rihanna'nın kendi Instagram hesabından yayınladığı videoda parfümün şişesi, rengi ve genel havası hakkında hayranlarını meraklandıracak ayrıntılar yer alıyor. "Şehvetli, kendinden emin ama seksi bir şey, çok yakında karşınızda..." açıklaması yer aldı. Kulislerde, bu tanımın aslında aynı zamanda Rihanna'nın kendisini anlattığı konuşuluyor.

Satışa çıktıktan kısa bir süre sonra tükendiğini Instagram hesabından bu fotoğraflarla kutladı. ''Yeni çıkardığım parfümün şimdiden tükendiği haberiyle uyandım.''

ARKADAŞINA GÖNDER
Rihanna yeni çıkardığı parfümün tükendiği haberini yatak pozuyla kutladı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA