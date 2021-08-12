Rihanna yeni çıkardığı parfümün tükendiği haberini yatak pozuyla kutladı!

Birçok güzellik ürünü piyasaya sunan dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna, ilk parfümünü piyasaya çıkardı. Kokunun fragmanı binlerce beğeni aldı. Siyah beyaz çekilen tanıtım videosunda parfüm şişesinin turuncu olduğu gözden kaçmadı.

"Rihanna'nın kendi Instagram hesabından yayınladığı videoda parfümün şişesi, rengi ve genel havası hakkında hayranlarını meraklandıracak ayrıntılar yer alıyor. "Şehvetli, kendinden emin ama seksi bir şey, çok yakında karşınızda..." açıklaması yer aldı. Kulislerde, bu tanımın aslında aynı zamanda Rihanna'nın kendisini anlattığı konuşuluyor.

Satışa çıktıktan kısa bir süre sonra tükendiğini Instagram hesabından bu fotoğraflarla kutladı. ''Yeni çıkardığım parfümün şimdiden tükendiği haberiyle uyandım.''