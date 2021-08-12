Yangınla mücadele eden ekipte Günaydın da vardı

Geçen hafta Türkiye
'yi saran yangınlar büyük ölçüde söndürülse de, bazı bölgeler hâlâ yanmaya devam ediyor. Önceki gün Bodrum
'daki Dereköy
ile Gümüşlük
arasında bulunan Tırman Tepesi'ndeki makilik alanda çıkan yangın da rüzgarın etkisi ile hızla yayıldı.
Bölgeye yakın yerde evinde bulunan ünlü oyuncu Fahriye Evcen
ise sosyal medyada "Bu felaketi yaşayan herkese güç ve metanet diliyorum" diye paylaşımda bulunarak yangını duyurdu. Mahalle halkı ve çevredekilerle birlikte yangın uçakları da hemen alevlere müdahale etti. GÜNAYDIN
muhabiri Evren Abdullahoğlu
da bölgede yangını söndürmek için çabalayanların arasındaydı. Abdullahoğlu, tepede yangını söndürmek için alevlere yaklaştığı sırada dumandan etkilenerek kısa süreli bir baygınlık geçirdi.