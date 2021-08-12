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Giriş Tarihi: 12.8.2021

Yangınla mücadele eden ekipte Günaydın da vardı

EVREN ABDULLAHOĞLU EVREN ABDULLAHOĞLU
Yangınla mücadele eden ekipte Günaydın da vardı

Gümüşlük’te yer alan Tırpan Tepesi’nde makilik alanda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle yayıldı. Halk ve yangın uçakları hemen alevlere müdahale etti. Yangını söndürmeye çalışanlar arasında GÜNAYDIN muhabiri de vardı

Geçen hafta Türkiye'yi saran yangınlar büyük ölçüde söndürülse de, bazı bölgeler hâlâ yanmaya devam ediyor. Önceki gün Bodrum'daki Dereköy ile Gümüşlük arasında bulunan Tırman Tepesi'ndeki makilik alanda çıkan yangın da rüzgarın etkisi ile hızla yayıldı.

Bölgeye yakın yerde evinde bulunan ünlü oyuncu Fahriye Evcen ise sosyal medyada "Bu felaketi yaşayan herkese güç ve metanet diliyorum" diye paylaşımda bulunarak yangını duyurdu. Mahalle halkı ve çevredekilerle birlikte yangın uçakları da hemen alevlere müdahale etti. GÜNAYDIN muhabiri Evren Abdullahoğlu da bölgede yangını söndürmek için çabalayanların arasındaydı. Abdullahoğlu, tepede yangını söndürmek için alevlere yaklaştığı sırada dumandan etkilenerek kısa süreli bir baygınlık geçirdi.
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Yangınla mücadele eden ekipte Günaydın da vardı
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