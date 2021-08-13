BarışResmi (Barış Dada): Tüm dünyaya açılan videomun altı Türk bayrağı dolmalıydı!

BarışResmi, TikTok'ta 50 milyondan fazla izlenen ve 4 milyon beğeni alan global videosunun altında Türklerin yazdığı yorumlara kırıldığından bahsetti: Yabancılardan, Araplardan çok güzel yorumlar aldım "Çok iyi içerik, çok yakışıklı çocuk" diye. Ama Türk takipçilerimin çoğu "Bot basıyorsun, bu izlenmeyi ve beğeniyi hak etmiyorsun" yorumlarını yaptı. Tüm dünyaya açılan videomun altı Türk bayrağı dolmalıydı ama ben linç yedim!

Sosyal medyaya nasıl başladın?

TikTok yeni yeni gündem olmaya başlamıştı. Ben de platforma girmek istedim. Zaten videolar çekiyordum ama hiçbir yerde paylaşmıyordum. Kendime bir hedef koydum ve TikTok'a aktif olarak videolar yüklemeye başladım.