Covid-19 geçiren hastaların yüzde 40’ının saçları 3 ay sonra dökülmeye başlıyor

Yurt içinde ve yurt dışında hastalar üzerinde yapılan bilimsel araştırmalar gösteriyor ki; koronavirüs sonrası saç dökülmesi
özellikle üçüncü ayda şiddetleniyor. Saç Ekimi ve Saç Tedavileri Uzmanı Dr. Servet Terziler
, bu konu hakkında GÜNAYDIN'a şu bilgileri verdi...
Bize başvuran hastalar, duş veya banyo sonrası tarama yaparken saçların kümeler, topaklar halinde döküldüğünü ifade ediyor. Bu durum erkek ve kadın hastalarda paniğe neden oluyor.
D VİTAMİNİ EKSİKLİĞİ OLUYOR
Korona sonrası saç dökülmesinin altında birçok neden yatıyor. Hastalık süresince vücut direnci düşen hastalarda aynı zamanda uzun süre evde kalmaktan kaynaklı D vitamini başta olmak üzere vitamin ve mineral eksiklikleri yaşanabiliyor.
Kliniğimize son bir yıldır koronanın neden olduğu saç dökülmesi rahatsızlığı nedeniyle başvuran hem erkek hem de kadın hastalarımız oldu. Saçlar döküldüğü gibi uzaması duruyor ve görüntüsü matlaşıyor, sağlıklı parlak görüntü ortadan kayboluyor. Kadın hastaların bazılarında erkek tipi
dökülme dediğimiz dökülmeler de görüyoruz. Kafanın üst kısmında yaşanan yoğun dökülmeler zamanla açılmaya neden olabiliyor. Araştırmalar saç dökülmesinin 9 ay gibi bir süre sonra sona erdiğini gösterse de kalıcı kellik yaşanmaması için takviye tedavilerin yanı sıra saçı koruyucu önlemlerin alınması gerekiyor.
ÇİNKO CİLDİ İYİLEŞTİRİYOR
Tedavi aşamasında yeni ve güçlü bir tedavi yöntemi olan IV Nutritions (intravenöz yani damardan beslenme) destekli saç tedavisi, lazer tedavisi, PRP ve GF (Growthfactor) tedavileri uyguluyoruz. Kadınların saçlarını yüzde 90 oranında çoğaltabiliyoruz.
İçeriği, kişinin saç yapısına ve ihtiyacına göre belirlenebilen IV Nutritions serumdaki biyotin saçı güçlendirirken, çinko, ekimin yapıldığı bölgedeki cildin hızla iyileşmesini sağlıyor. N-asetilsistein cilt altı bağ dokularını iyileştirirken, B5 vitamini saç tellerini güçlendiriyor. Yara iyileşmesi hızlanıyor, kabuklanma, sivilcelenme, kızarma ve kaşınma gibi kişinin yaşam kalitesini bozacak etkiler yok denecek kadar azalıyor. Vitaminlerin ağızdan alınması ile damardan alınması arasında önemli bir fark var. Damardan alınan vitaminler hemen hücrelere nüfus ediyor. Vitamin serumu metabolizmayı harekete geçirerek ekilen köklerin yanı sıra kaş, sakal ve tırnakların da güçlenmesini sağlıyor.
BU SORUNA KARŞI HEMEN ÖNLEM ALIN
20 yıldır sektörde saç ekimi ve tedavi yöntemlerini uygulayan bir hekim olarak Covid-19
ile mücadeleden çıkan hastalara tavsiyem; saç dökülmesi başlar başlamaz hemen uzman bir hekime başvurularak, hem içten hem de dışarıdan müdahale ile geri dönülmez sonuçlar oluşmadan dökülmenin kontrol altına alınması. Ayrıca tedavide kullandığımız yöntemlerden biri olan saç lazeri de, kadın erkek fark etmeksizin seyrekleşen saçların tedavisinde son derece olumlu sonuçlar veriyor.