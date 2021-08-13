Covid-19 geçiren hastaların yüzde 40’ının saçları 3 ay sonra dökülmeye başlıyor





BU SORUNA KARŞI HEMEN ÖNLEM ALIN



20 yıldır sektörde saç ekimi ve tedavi yöntemlerini uygulayan bir hekim olarak Covid-19 ile mücadeleden çıkan hastalara tavsiyem; saç dökülmesi başlar başlamaz hemen uzman bir hekime başvurularak, hem içten hem de dışarıdan müdahale ile geri dönülmez sonuçlar oluşmadan dökülmenin kontrol altına alınması.