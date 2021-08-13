Emine Ün’den sevenlerini üzen haber! Emine Ün koronavirüse yakalandı!

Bir dönem ekranların aranılan isimlerinden olan Emine Ün, İbrahim Erkal ile oynadığı 'Canısı' filmi ile hafızalara kazınmıştı. Şimdilerde yer aldığı reklam filmleriyle ekranda boy gösteren Emine Ün yıllara meydan okuyan güzelliğiyle sosyal medyanında ilgi odağı.

KORONAVİRÜSE YAKALANDIĞINI DUYURDU

Sosyal medyayı sık sık kullandığı bilinen Emine Ün, bu kez hayranlarını üzen bir haber verdi. Başlayacak 'Süt Kardeşler' adlı tiyatro oyununda sahneye çıkmaya hazırlanan Emine Ün, yapılan koronavirüs testinin 'pozitif' olduğunu duyurdu.