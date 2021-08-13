TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef 2021 son bölümde yarışmanın yedek kadrosuna seçilecek olan yarışmacılar için 2 oyun oynandı. Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından Zeytinyağlı Enginar yemeğini en başarılı yapan isimler yedek kadroya kalmayı başardı. Bu gelişmeler sonrasında yarışmanın izleyicileri "MasterChef yedek kadroya kimler girdi?" soruları üzerinden yaptıkları araştırmalarla bilgi sahibi olmaya çalışıyor.
MasterChef Türkiye yarışmasında yedek kadroya kalan isimler ve diğer tüm detaylar şöyle;
2021 MasterChef Türkiye yarışmasının 13 Ağustos 2021 tarihinde yayınlanan son bölümünde ana kadro yarışmacılarının belirlenmesinin ardından yedek yarışmacıların seçimi Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin jüri üyeliğinde yapılan oyunlarla yapıldı. Günün yemeği olarak Zeytinyağlı Enginar seçildi.
Yarışmacılar tarafından yapılan Zeytinyağlı Enginar yemeklerinin Mehmet, Danilo ve Somer Şefler tarafından tadılması ve değerlendirilmesinin ardından MasterChef yedek kadronun ilk 3 ismi belirlendi. İlk 3 isim şöyle;
İlk 3'e giremeyen yarışmacılar ise son 1'e kalabilmek adına Şeftali ana ürünüyle yaratıcılık yemeği yapmak için tezgah başına geçti. Yarışmacılar arasından en başarılı yaratıcılık yemeğine imza atan Zerda oldu ve yedek kadroya girmeyi başardı.
MasterChef 2021 yarışmasının ana kadrosu şöyle;