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Giriş Tarihi: 14.8.2021 00:42 Son Güncelleme: 14.8.2021 00:43

MasterChef yedek kadroya kimler girdi? TV8 ile 13 Ağustos MasterChef yedek kadroda kimler var?

MasterChef yedek kadroya kimler girdi? TV8 ile 13 Ağustos MasterChef yedek kadroda kimler var?

Acun Ilıcalı yapımcılığında TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef 2021 son bölümde ana kadro yarışmacılarının belli olmasının ardından 2. grubun yedek yarışmacılarının belirlenmesi için Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından istenen Zeytinyağlı Enginar yemeğini en başarılı yapan isim olmak için mücadele verdi. Tadım yapılması sonrasında ise Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından yedek kadroya giren isimler belirlendi. Yarışmanın takipçileri ise detayları öğrenmek isteyerek “MasterChef yedek kadroya kimler girdi?” sorularına yanıt aramayı sürdürüyor. TV8 ile 13 Ağustos MasterChef yedek kadroya kimler girdi? Sorularının yanıtları ve tüm detaylar.

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef 2021 son bölümde yarışmanın yedek kadrosuna seçilecek olan yarışmacılar için 2 oyun oynandı. Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından Zeytinyağlı Enginar yemeğini en başarılı yapan isimler yedek kadroya kalmayı başardı. Bu gelişmeler sonrasında yarışmanın izleyicileri "MasterChef yedek kadroya kimler girdi?" soruları üzerinden yaptıkları araştırmalarla bilgi sahibi olmaya çalışıyor.

MASTERCHEF YEDEK KADROYA KİMLER GİRDİ?

MasterChef Türkiye yarışmasında yedek kadroya kalan isimler ve diğer tüm detaylar şöyle;



2021 MasterChef Türkiye yarışmasının 13 Ağustos 2021 tarihinde yayınlanan son bölümünde ana kadro yarışmacılarının belirlenmesinin ardından yedek yarışmacıların seçimi Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin jüri üyeliğinde yapılan oyunlarla yapıldı. Günün yemeği olarak Zeytinyağlı Enginar seçildi.

MASTERCHEF YEDEK KADRODA KİMLER VAR?

Yarışmacılar tarafından yapılan Zeytinyağlı Enginar yemeklerinin Mehmet, Danilo ve Somer Şefler tarafından tadılması ve değerlendirilmesinin ardından MasterChef yedek kadronun ilk 3 ismi belirlendi. İlk 3 isim şöyle;

  1. Azize
  2. Araz
  3. Samet



İlk 3'e giremeyen yarışmacılar ise son 1'e kalabilmek adına Şeftali ana ürünüyle yaratıcılık yemeği yapmak için tezgah başına geçti. Yarışmacılar arasından en başarılı yaratıcılık yemeğine imza atan Zerda oldu ve yedek kadroya girmeyi başardı.

MASTERCHEF ANA KADRO YARIŞMACILARI KİMLER?

MasterChef 2021 yarışmasının ana kadrosu şöyle;

  1. Fatma
  2. Milhan
  3. Dilara
  4. İbrahim
  5. Tunahan
  6. Şükrü
  7. Hamza
  8. Burcu
  9. Görkem
  10. Hasan
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MasterChef yedek kadroya kimler girdi? TV8 ile 13 Ağustos MasterChef yedek kadroda kimler var?
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