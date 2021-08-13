TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef 2021 son bölümde yarışmanın yedek kadrosuna seçilecek olan yarışmacılar için 2 oyun oynandı. Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından Zeytinyağlı Enginar yemeğini en başarılı yapan isimler yedek kadroya kalmayı başardı. Bu gelişmeler sonrasında yarışmanın izleyicileri "MasterChef yedek kadroya kimler girdi?" soruları üzerinden yaptıkları araştırmalarla bilgi sahibi olmaya çalışıyor.

MASTERCHEF YEDEK KADROYA KİMLER GİRDİ?

MasterChef Türkiye yarışmasında yedek kadroya kalan isimler ve diğer tüm detaylar şöyle;