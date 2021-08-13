Modern hayatın doğayla buluşması

MODA trendleriyle uyumlu, yenilikçi kreasyonlar hazırlayan Cacharel'in, genç, özgür ve cesur bir kimlik vadeden koleksiyonu Le Cacharel
; modern form ve kalıplarıyla farklı bir tarz sunuyor. Inovatif ürünleri, her mevsim enerjisi yüksek, dinamik etkisiyle Le Cacharel, hareket kabiliyetini yükselten konforlu form ve detaylarıyla bütünleşerek Cacharel erkeğinin genç ve kendine özgü tavrına vurgu yapıyor. Koleksiyonda öne çıkan parçalar arasında oversize tişörler, aktif eşofmanlar, kapüşonlu hoodi ve sweatshirtlerin yanı sıra özel kumaşlarla üretilen ceketler yer alıyor. Le Cacharel'in yapısını anlatan parçalar, güneş ışığını hapseden gömlekler, mevsime uygun pamuk ve keten karışımlı pantolonlar öne çıkan ürünler arasında. Yaz sezonuna uygun bir kimliği hayata geçiren Cacharel, Le Cacharel koleksiyonunda camel
ve camelin
ara sıcak tonları, lacivert ve mavi ferah tonları, yeşil, haki ve somon
ile birlikte; kırmızı, beyaz ve sarı etkileriyle modern hayatın doğayla buluşmasına eşlik ediyor.