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Giriş Tarihi: 13.8.2021 11:27

Oyuncu Michele Morrone meğer estetik operasyon için Türkiye'ye gelmiş!

Oyuncu Michele Morrone meğer estetik operasyon için Türkiye’ye gelmiş!

Şu sıralar Türkiye ziyareti ile adından söz ettiren dünyaca ünlü yakışıklı oyuncu Michele Morrone hakkındaki iddia ses getirdi. İstanbul Boğazı'ndaki pozları ile dikkat çeken Michele Morrone'nun ziyaretinin asıl sebebinin estetik operasyon olduğu ileri sürüldü. Boş vakitlerinde İstanbul'u gezen oyuncu, deniz kenarında çektirdiği pozlarını da 12 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaşmıştı. Michele Morrone'nun meme ucu estetiği için Türkiye'yi seçtiği magazinin konuşulanlarından oldu....

365 Gün'ün başrol oyuncusu Michele Morrone'nin Türkiye'ye ziyaretinin ardından estetik operasyon çıktı.

Boş vakitlerinde İstanbul'u gezen oyuncu, deniz kenarında çektirdiği pozlarını da 12 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaşmayı ihmal etmedi.

Genç oyuncunun paylaşımı kısa sürede 1,7 milyon beğeni alırken Türk hayranları fotoğrafı yorum yağmuruna tuttu.

Pozlarıyla her daim adından söz ettiren yakışıklı oyuncunun estetik operasyon geçirmek için Türkiye'ye geldiği ileri sürüldü.

Meme uçlarının büyüklüğünden rahatsız olan Michele Morrone daha önce de küçültmek istediğini dile getirmişti.

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Oyuncu Michele Morrone meğer estetik operasyon için Türkiye'ye gelmiş!
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