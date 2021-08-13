Oyuncu Michele Morrone meğer estetik operasyon için Türkiye’ye gelmiş!

Şu sıralar Türkiye ziyareti ile adından söz ettiren dünyaca ünlü yakışıklı oyuncu Michele Morrone hakkındaki iddia ses getirdi. İstanbul Boğazı'ndaki pozları ile dikkat çeken Michele Morrone'nun ziyaretinin asıl sebebinin estetik operasyon olduğu ileri sürüldü. Boş vakitlerinde İstanbul'u gezen oyuncu, deniz kenarında çektirdiği pozlarını da 12 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaşmıştı. Michele Morrone'nun meme ucu estetiği için Türkiye'yi seçtiği magazinin konuşulanlarından oldu....