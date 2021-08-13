Tartıştığı sürücüye tükürmüştü... Şarkıcı Irmak Arıcı iğrenç hareketinin ardından yaptığı paylaşımla tepki çekti...

Geçtiğimiz pazartesi akşam saatlerinde Caddebostan'da meydana gelen olayda, şarkıcı Irmak Arıcı trafikte korna çalma nedeniyle tartıştığı sürücü Recep Karaaslan'a hakaretler yağdırarak suratına defalarca tükürmüştü.
"Senin gibi insanlara nasıl tükürüyorum. Allah'ın eziği" diyen ve Karaaslan'ın kolunu sıkan şarkıcının o anları cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedilmişti.
Ünlü Şarkıcı Irmak Arıcı'nın erkek sürücüye tükürdüğü video sosyal medyada olay oldu!
'BANA KÜFÜR ETTİ!'
Sürücü Recep Karaaslan, olayla ilgili şu açıklamayı yapmıştı: "Ben uyarmak amacıyla kornaya bastım. Kornaya bastıktan sonra kendisi el hareketleri yaparak bana küfür etti. Kaçmak istediğim zaman ise önüme arabayı kırdı."
Irmak Arıcı son olarak sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Irmak Arıcı'nın sözlerinin arasında "Özür" ifadesinin bulunmaması sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti.