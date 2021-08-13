Tartıştığı sürücüye tükürmüştü... Şarkıcı Irmak Arıcı iğrenç hareketinin ardından yaptığı paylaşımla tepki çekti...

'BANA KÜFÜR ETTİ!'

Sürücü Recep Karaaslan, olayla ilgili şu açıklamayı yapmıştı: "Ben uyarmak amacıyla kornaya bastım. Kornaya bastıktan sonra kendisi el hareketleri yaparak bana küfür etti. Kaçmak istediğim zaman ise önüme arabayı kırdı."