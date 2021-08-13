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Giriş Tarihi: 13.8.2021 10:16 Son Güncelleme: 13.8.2021 10:52

Ünlü model Aysun Kayacı 9 yıl aradan sonra ortaya çıktı! "Güzelliğinden hiçbir şey kaybetmemiş..."

Ünlü model Aysun Kayacı 9 yıl aradan sonra ortaya çıktı! Güzelliğinden hiçbir şey kaybetmemiş...

Bir dönem Galatasaraylı Emre Aşık ile yaşadığı büyük aşk ile magazin gündeminden düşmeyen Aysun Kayacı, 2012 yılında Efe Kapancı ile nikah masasına oturarak sırra kadem basmıştı. Evlendikten sonra Londra'ya yerleşen Aysun Kayacı, sonunda ortaya çıktı. Yıllardır Türkiye'ye gelmeyen ünlü model, tatil için soluğu Bodrum’da aldı. Özel hayatını gizli tutmayı tercih eden çift, objektiflere yakalanmamayı da başardı. İşte Aysun Kayacı'nın Türkiye tatiliyle ilgili flaş detaylar...

Bir dönem podyumlarda fırtınalar gibi esen ünlü model Aysun Kayacı, 2012 yılında bankacı Efe Kapancı ile evlenerek Londra'ya taşınmıştı.

O gün bugündür hiç ortalıklarda görünmeyen ve tek kare fotoğrafı olmayan Aysun Kayacı, meğer 9 yıl aradan sonra ilk kez Türkiye'ye tatile gelmiş!

Hürriyet'in haberine göre; 7 yaşındaki kızı Maya ve eşiyle birlikte Bodrum'daki Six Senses Kaplankaya'da tatil yapan Aysun Kayacı'yı neredeyse hiç kimse tanımamış.

Çok az insanın görünce tanıdığı eski model, iddialara göre güzelliğinden hiçbir şey kaybetmemiş!

Kaplankaya'yı çok seven çift, rezidans kısmından ev almak için görüşmeler de yapmış.

Şimdilik Kayacı'dan güncel bir fotoğraf ise yok. Özel hayatının mahremiyetine büyük önem veren çift, belki ev sahibi olup sıklıkla Bodrum'a geldiklerinde objektiflere takılır...

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Ünlü model Aysun Kayacı 9 yıl aradan sonra ortaya çıktı! "Güzelliğinden hiçbir şey kaybetmemiş..."
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