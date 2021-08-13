Haberler Günaydın Haberleri ‘Yaptığı yardımı reklama dönüştürenleri kınıyorum’
Giriş Tarihi: 13.8.2021

‘Yaptığı yardımı reklama dönüştürenleri kınıyorum’

‘Yaptığı yardımı reklama dönüştürenleri kınıyorum’
ŞARKICI Emre Kaya, önceki gün Vadistanbul'da objektiflere takıldı. Yangın bölgelerine yaptığı yardımlarla gündeme gelen Kaya "Ben yangın bölgesindeydim, evi yanan bir aileyle bir gece aynı çadırda kaldım. 9 gündür ne yaşadığımı bir ben bir de Allah biliyor" dedi. Bazı insanların yaptıkları yardımı reklama dönüştürmesinden yakınan Kaya, şöyle devam etti: "Sosyal medyada hoş olmayan durumlar gördük. Yani bir yardım TIR'ı yaptırıyorsun ve üzerine ismini yazdırıyorsun. Yaptığın yardım Allah katında biliniyor zaten."
ARKADAŞINA GÖNDER
‘Yaptığı yardımı reklama dönüştürenleri kınıyorum’
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA