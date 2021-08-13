‘Yaptığı yardımı reklama dönüştürenleri kınıyorum’

ŞARKICI Emre Kaya
, önceki gün Vadistanbul
'da objektiflere takıldı. Yangın bölgelerine yaptığı yardımlarla gündeme gelen Kaya "Ben yangın bölgesindeydim, evi yanan bir aileyle bir gece aynı çadırda kaldım. 9 gündür ne yaşadığımı bir ben bir de Allah biliyor" dedi. Bazı insanların yaptıkları yardımı reklama dönüştürmesinden yakınan Kaya, şöyle devam etti: "Sosyal medyada hoş olmayan durumlar gördük. Yani bir yardım TIR'ı yaptırıyorsun ve üzerine ismini yazdırıyorsun. Yaptığın yardım Allah katında biliniyor zaten."