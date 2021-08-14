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Giriş Tarihi: 14.8.2021 11:18 Son Güncelleme: 14.8.2021 11:40

Çukur’un yıldızları Damla Sönmez ile Aras Bulut İynemli aşk mı yaşıyor? İlk kez konuştu!

Çukur’un yıldızları Damla Sönmez ile Aras Bulut İynemli aşk mı yaşıyor? İlk kez konuştu!

Yakışıklı oyuncu Aras Bulut İynemli ile Damla Sönmez’in aşk yaşadığı haberi magazin gündemine bomba gibi düştü. Çukur dizisinde Yamaç Koçovalı karakterini canlandıran Aras Bulut İynemli ile Efsun Koçovalı karakterini canlandıran Damla Sönmez’in gözlerden uzak aşk yaşadığı iddia edildi. Çıkan haberler sonrasında ilk kez görüntülenen Damla Sönmez, konuyla ilgili açıklama yaptı.

Çukur dizisinde birlikte rol alan Aras Bulut İynemli ile Damla Sönmez'in aşk yaşadığı iddia edilmişti. Çıkan haberler sonrasında ilk kez görüntülenen Damla Sönmez, konuyla ilgili açıklama yaptı.

Özel hayatını gözlerden uzak yaşayan Aras Bulut İynemli, kendisi gibi oyuncu olan Bige Önal ile 6 yıllık ilişkisini geçtiğimiz aylarda noktalamıştı.

İynemli'nin bu ayrılıktan sonra 'Çukur'daki rol arkadaşı Damla Sönmez ile birlikte olduğu öne sürüldü.

Habertürk'ün haberine göre; Önceki Maslak'ta dizi setinden çıkarken görüntülenen Sönmez, iddialar sonrasında gazetecilerin konuyla ilgili sorularına "Yalan haberler, bir yerden uyduruyorlar" yanıtını verdi.

"İDDİALAR ASILSIZ"

İynemli'nin menajerlik şirketi geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, "Sanatçımız Aras Bulut İynemli hakkında bugün ortaya atılan bir ilişki yaşadığına dair iddialar asılsızdır. Kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadelerini kullanmıştı.

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Çukur’un yıldızları Damla Sönmez ile Aras Bulut İynemli aşk mı yaşıyor? İlk kez konuştu!
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