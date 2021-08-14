Hakan Sabancı-Elif Aksu dedikoduları doğru çıktı! Hakan Sabancı yeni gözdesi Elif Aksu ile görüntülendi

Beşiktaş, Süper Lig'de yeni sezonun açılış maçında Rizespor'u 3-0 mağlup etti. Müsabakayı takip edenler arasında iş insanı Hakan Sabancı, model Elif Aksu ve Hacı Sabancı'nın nişanlısı Nazlı Kayı da vardı.