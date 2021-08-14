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Giriş Tarihi: 14.8.2021 14:00 Son Güncelleme: 14.8.2021 14:00

Hakan Sabancı-Elif Aksu dedikoduları doğru çıktı! Hakan Sabancı yeni gözdesi Elif Aksu ile görüntülendi

Hakan Sabancı-Elif Aksu dedikoduları doğru çıktı! Hakan Sabancı yeni gözdesi Elif Aksu ile görüntülendi

Hakan Sabancı, son dönemde eski sevgilisi oyuncu Aygün Aydın ile yaşadığı polemiklerle adından sık sık söz ettiriyor. Geçen haftalarda Aygün Aydın, Sabancı ile yazışmalarını ifşa etmiş, ardından iş insanın çıkarttığı uzaklaştırma kararını ihlal ettiği için üç gün hapis yatmıştı. Aydın, "Senin kötürüm olduğunu görmeden ölmeyeceğim. Seni yerle bir etmeden bu dünyada göçüp gitmeyeceğim." diyerek Sabancı'ya yüklenmişti. Henüz eski sevgilisinin iddialarıyla konuşulmaya devam eden Hakan Sabancı, dün 28 yaşındaki Türk model Elif Aksu ile görüntülenince şaşırttı. Hakan Sabancı ve Elif Aksu, Beşiktaş-Çaykur Rizespor maçını tribünden takip etti. O anlar objektiflere bakın nasıl yansıdı...

Beşiktaş, Süper Lig'de yeni sezonun açılış maçında Rizespor'u 3-0 mağlup etti. Müsabakayı takip edenler arasında iş insanı Hakan Sabancı, model Elif Aksu ve Hacı Sabancı'nın nişanlısı Nazlı Kayı da vardı.

YENİ BİR AŞK MI DOĞUYOR?

Hakan Sabancı ve Elif Aksu'nun bu yakınlığı, "Yeni bir aşk mı doğuyor?" sorusunu akıllara getirdi.

OLAYLI BİR ŞEKİLDE AYRILDILAR

Hakan Sabancı, son olarak Aygün Aydın ile birliktelik yaşamıştı. Sabancı ile Aydın olaylı bir şekilde ayrılmıştı.

Aygün Aydın, Hakan Sabancı'nın mahkemeden aldığı uzaklaştırma kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle yakalanarak 3 gün zorlama hapis yatmıştı.

Hakan Sabancı hakkında sosyal medyadaki paylaşımları nedeniyle verilen 1 aylık uzaklaştırma kararını ihlal edince 3 gün hapis yatan Aydın, bu kez 15 gün hapse çarptırılmıştı.

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Hakan Sabancı-Elif Aksu dedikoduları doğru çıktı! Hakan Sabancı yeni gözdesi Elif Aksu ile görüntülendi
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