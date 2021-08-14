‘İkiz olunca adaleti sağlamak zor’

2019 yılında evlendiği Mehmet Tuş'la olaylı bir şekilde ayrılan Elif Ece Uzun
, önceki gün Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı. Anne olduktan sonra daha merhametli biri haline geldiğini söyleyen Uzun, duygularını şöyle anlattı: "Çocukları evde bırakınca aklım onlarda kalıyor. Bir de ikiz oldukları için adaleti sağlamak zor oluyor. 'Birine daha mı çok ilgi verdim?' diye üzülüyorum. İlk yedi ay bakıcı olmadan kendim büyüttüm, hiç uyumadım neredeyse. Bir çocuğa tek elle bakarım ama iki çocuk herkesin harcı değil."