ATV'nin ve Türkiye'nin en çok izlenilen ve beğenilen yarışma programlarından 'Kim Milyoner Olmak İster' her hafta olduğu gibi bu hafta Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla izleyicilerin karşısına çıktı.
SEYİRCİ JOKER HAKKINI KULLANDI
21 yaşındaki Buse Eroğlu, 'Kim Milyoner Olmak İster'de henüz ilk sorularda elenerek herkesi şaşırttı. Eroğlu, 'Kimlere optimist denir?' sorusunda önce seyirci joker hakkını kullandı.
'GÖZLÜKLÜ' CEVABI VEREREK YARIŞMADAN ELENDİ
Birbirine yakın çıkan oylama sonucunda kararsız kalan genç yarışmacı, soruya 'gözlüklü' kişilere cevabı vererek yarışmadan elendi.
'Kim Milyoner Olmak İster'e damga vurdu! Genç yarışmacı öyle bir soruda elendi ki… | Video
ÜNLÜ SUNUCU KENAN İMİRZALIOĞLU'NDAN GENÇ YARIŞMACIYA NASİHAT
21 yaşındaki genç yarışmacının verdiği cevap sonrası ünlü sunucu Kenan İmirzalıoğlu da şaşkınlığını gizleyemedi. Üniversite sınavına hazırlandığını ve ilk sorularda elenmek istemediğini söyleyen yarışmacıya ünlü sunucudan bir nasihat geldi.