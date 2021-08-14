‘Kim Milyoner Olmak İster’e damga vurdu! Genç yarışmacı öyle bir soruda elendi ki…

ATV'nin ve Türkiye'nin en çok izlenilen ve beğenilen yarışma programlarından 'Kim Milyoner Olmak İster' her hafta olduğu gibi bu hafta Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla izleyicilerin karşısına çıktı.

SEYİRCİ JOKER HAKKINI KULLANDI

21 yaşındaki Buse Eroğlu, 'Kim Milyoner Olmak İster'de henüz ilk sorularda elenerek herkesi şaşırttı. Eroğlu, 'Kimlere optimist denir?' sorusunda önce seyirci joker hakkını kullandı.