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Giriş Tarihi: 14.8.2021 22:50 Son Güncelleme: 14.8.2021 22:51

Kim Milyoner Olmak İster’e damga vurdu! Genç yarışmacı öyle bir soruda elendi ki…

‘Kim Milyoner Olmak İster’e damga vurdu! Genç yarışmacı öyle bir soruda elendi ki…

ATV'nin ve dünyanın en çok seyredilen ve kazandıran yarışma programı 'Kim Milyoner Olmak İster', her hafta cumartesi günü izleyicilerinin karşısına çıkıyor. Ünlü sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla yarışma, bu hafta yine izleyicileri kendisine hayran bıraktı. Yayınlanan bu bölümde Buse Eroğlu isimli yarışmacı, henüz ilk sorularda elenerek herkesi şaşırttı. Eroğlu, ‘Kimlere optimist denir?’ sorusuna ‘gözlüklü’ kişilere cevabı vererek yarışmadan elendi. 21 yaşındaki genç yarışmacının verdiği cevap sonrası ünlü sunucu Kenan İmirzalıoğlu da şaşkınlığını gizleyemedi. İşte detaylar…

ATV'nin ve Türkiye'nin en çok izlenilen ve beğenilen yarışma programlarından 'Kim Milyoner Olmak İster' her hafta olduğu gibi bu hafta Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla izleyicilerin karşısına çıktı.

SEYİRCİ JOKER HAKKINI KULLANDI

21 yaşındaki Buse Eroğlu, 'Kim Milyoner Olmak İster'de henüz ilk sorularda elenerek herkesi şaşırttı. Eroğlu, 'Kimlere optimist denir?' sorusunda önce seyirci joker hakkını kullandı.

'GÖZLÜKLÜ' CEVABI VEREREK YARIŞMADAN ELENDİ

Birbirine yakın çıkan oylama sonucunda kararsız kalan genç yarışmacı, soruya 'gözlüklü' kişilere cevabı vererek yarışmadan elendi.

'Kim Milyoner Olmak İster'e damga vurdu! Genç yarışmacı öyle bir soruda elendi ki… | Video

ÜNLÜ SUNUCU KENAN İMİRZALIOĞLU'NDAN GENÇ YARIŞMACIYA NASİHAT

21 yaşındaki genç yarışmacının verdiği cevap sonrası ünlü sunucu Kenan İmirzalıoğlu da şaşkınlığını gizleyemedi. Üniversite sınavına hazırlandığını ve ilk sorularda elenmek istemediğini söyleyen yarışmacıya ünlü sunucudan bir nasihat geldi.

"ŞİMDİ GİDİYORSUN DERS ÇALIŞMAYA BAŞLIYORSUN"

Ünlü sunucu Kenan İmirzalıoğlu, elenen yarışmacıya, 'Şimdi gidiyorsun ders çalışmaya başlıyorsun değil mi?" ifadelerini kullandı. Yarışmacı bu verdiği yanlış cevapla yarışmadan bin TL alarak veda etti.

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‘Kim Milyoner Olmak İster’e damga vurdu! Genç yarışmacı öyle bir soruda elendi ki…
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