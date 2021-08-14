Son Dakika Haberler: Tülin Şahin ile çocuğunun babası olan Pedro de Noronha arasında sular durulmuyor!

Ünlü mankenin talebi sonrası mahkeme, korunmaya ihtiyacı olan çocuğa geçici kişisel ilişki hakkı kapsamında şiddet uygulanma tehlikesinin varlığı sebebiyle, Noronha'nın kızıyla kuracağı ilişkinin sınırlandırılmasına karar verdi. Karar kapsamında; Noronha kızını göremeyecek ve Şahin'e yönelik şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama veya küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunamayacak, evine yaklaşmayacak ve iletişim araçları ile onu rahatsız edemeyecek.