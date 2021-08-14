Haberler Günaydın Haberleri Son Dakika Haberler: Tülin Şahin ile çocuğunun babası olan Pedro de Noronha arasında sular durulmuyor!
Giriş Tarihi: 14.8.2021 09:23 Son Güncelleme: 14.8.2021 09:28

Son Dakika Haberler: Tülin Şahin ile çocuğunun babası olan Pedro de Noronha arasında sular durulmuyor!

DİLEK YAMAN DEMİR DİLEK YAMAN DEMİR
Son Dakika Haberler: Tülin Şahin ile çocuğunun babası olan Pedro de Noronha arasında sular durulmuyor!

Tülin Şahin ile Pedro de Noronha arasında yaşananlar magazin gündemine son dakika olarak düştü. Tülin Şahin ile eski sevgilisi ve kızının babası Pedro de Noronha arasında sular durulmuyor. Geçen ay Noronha’nın, kızlarına şiddet uyguladığı iddiasıyla savcılığa başvuran Şahin, bu olayın ardından eski sevgilisinin evine gelerek kendisini de darp ettiğini ileri sürdü. İstanbul Aile Mahkemesi’ne başvuran manken, daha önce de kızının gözleri önünde defalarca dayak yediğini belirtti. Ünlü manken, mahkemeye sitenin güvenlik kameralarına yansıyan şiddet görüntülerini de sundu. Mahkeme, 6284 sayılı kanuna dayanarak korunmaya ihtiyacı olan çocuğa şiddet uygulanma tehlikesinin varlığı sebebiyle Noronha’nın üç ay boyunca kızıyla ilişkisinin sınırlandırılmasına ve Şahin’e de yaklaşmamasına karar verdi. Bu arada Şahin, sürenin uzatılması talebinde bulundu.

Tülin Şahin, eski sevgilisi ve kızının babası Portekizli iş adamı Pedro de Noronha tarafından darp edildiğini ileri sürerek koruma kararı aldırdı. Karar kapsamında; Noronha kızını üç ay göremeyecek, Şahin'e de yaklaşamayacak.

Ünlü manken Tülin Şahin, 2019 yılında Portekizli iş insanı Pedro de Noronha ile ilişkiye başladı. Hamile kalan Şahin, 2019 yılının kasım ayında kızını kucağına aldı. İkili, kısa sürede ilişkilerini noktaladı. Noronha ayrılık sonrası kızını göremediği gerekçesiyle Şahin'e dava açtı. Mahkeme Noronha'nın her ayın ilk 7 günü, annesi Şahin'in evinde kızını görmesine izin verdi.

Taraflar arasında dava devam ederken Şahin, önceki ay Noronha'nın, 1.5 yaşındaki kızına şiddet uyguladığı iddiasıyla savcılığa başvurdu. Noronha, Lizbon dönüşü İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı. İfadesi alınan iş adamı ardından serbest bırakıldı. Şahin, 4 Ağustos'ta ise Noronha'nın yaşadığı siteye gelerek kendisini darp ettiğini ileri sürdü.

Ünlü mankenin talebi sonrası mahkeme, korunmaya ihtiyacı olan çocuğa geçici kişisel ilişki hakkı kapsamında şiddet uygulanma tehlikesinin varlığı sebebiyle, Noronha'nın kızıyla kuracağı ilişkinin sınırlandırılmasına karar verdi. Karar kapsamında; Noronha kızını göremeyecek ve Şahin'e yönelik şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama veya küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunamayacak, evine yaklaşmayacak ve iletişim araçları ile onu rahatsız edemeyecek.

'KIZIMIN ÖNÜNDE DEFALARCA DAYAK YEDİM'

İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvuran ünlü manken Tülin Şahin, daha önce de kızının gözleri önünde eşinden defalarca dayak yediğini anlattı. Sitenin güvenlik kameralarında yaşadığı darp olayının kaydedildiğini belirten Şahin, görüntüleri de dosyaya delil olarak sundu.

ARKADAŞINA GÖNDER
Son Dakika Haberler: Tülin Şahin ile çocuğunun babası olan Pedro de Noronha arasında sular durulmuyor!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA