Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin jüri üyeliğinde TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef 2021 son bölümde kritik final turu mücadelesi yaşandı. Jüri şefler tarafından seçilen Kitel yemeğini en başarılı yapan ardından çıktığı yaratıcılık yemeği oyununda erik ana ürünüyle en başarılı yaratıcılık yemeğini hazırlayan isim MasterChef 2021 ana kadrosunun 11. yarışmacısı olmaya hak kazanarak ismi yazılı önlüğü takmaya hak kazandı. Bu gelişme sonrasında izleyenler MasterChef'te kim kazandı, ana kadroya kim girdi? sorusuna yanıt aramaya başladı.

MASTERCHEF'TE KİM KAZANDI, ANA KADROYA KİM GİRDİ?

2021 Masterchef Türkiye 11. Ana kadro yarışmacısı olan isim ve yarışmadan detaylar şöyle;