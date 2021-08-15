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Giriş Tarihi: 16.8.2021 00:19 Son Güncelleme: 16.8.2021 00:19

MasterChef’te kim kazandı, ana kadroya kim girdi? TV8 ile 15 Ağustos 2021 MasterChef’te 11 önlüğü kim aldı?

MasterChef’te kim kazandı, ana kadroya kim girdi? TV8 ile 15 Ağustos 2021 MasterChef’te 11 önlüğü kim aldı?

Acun Ilıcalı yapımcılığında TV8 ekranlarında yayınlanan 2021 MasterChef Türkiye son bölümde, Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin jüri üyeliğinde kritik final turu heyecanı yaşandı. Yarışmanın ilk turunda kitel adlı yemeği en başarılı yapan 5 yarışmacı tur atlayarak yaratıcılık yemeği oyununda oynamaya hak kazandı. Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin seçtiği erik ana ürünüyle en yaratıcı tabağı hazırlayan isim MasterChef 2021 ana kadrosunun 11. yarışmacısı olmaya hak kazandı. Bu bilgilerle izleyenler “MasterChef’te kim kazandı, ana kadroya kim girdi?” sorularına cevap aramaya başladı. Merak konusu olan MasterChef’te kim kazandı, ana kadroya kim girdi? Sorularının yanıtları ve tüm detaylar.

Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin jüri üyeliğinde TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef 2021 son bölümde kritik final turu mücadelesi yaşandı. Jüri şefler tarafından seçilen Kitel yemeğini en başarılı yapan ardından çıktığı yaratıcılık yemeği oyununda erik ana ürünüyle en başarılı yaratıcılık yemeğini hazırlayan isim MasterChef 2021 ana kadrosunun 11. yarışmacısı olmaya hak kazanarak ismi yazılı önlüğü takmaya hak kazandı. Bu gelişme sonrasında izleyenler MasterChef'te kim kazandı, ana kadroya kim girdi? sorusuna yanıt aramaya başladı.

MASTERCHEF'TE KİM KAZANDI, ANA KADROYA KİM GİRDİ?

2021 Masterchef Türkiye 11. Ana kadro yarışmacısı olan isim ve yarışmadan detaylar şöyle;



MasterChef 2021 son bölüm, 3. takımda yer alan yarışmacıların ilk ana kadro mücadelesine sahne oldu. Yarışmacılar Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından seçilen kitel isimli yemeği en başarılı yapan 5 yarışmacı arasına girebilmek için tezgah başında mücadele verdi.



Kritik final turu mücadelesinde Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin yarışmacılara verdiği sürenin sona ermesi ve tadım aşamasına geçilmesi sonrasında tüm yemekleri tek tek tadan şeflerin verdiği puanlarla en başarılı 5 isim belirlendi. O isimler şöyle;

  • Emre
  • Tahsin
  • Pelin
  • Rabia
  • Eren

MASTERCHEF ANA KADROYA KİM GİRDİ - 11. ÖNLÜĞÜ KİM ALDI?

MasterChef 2021 son bölümde 3. Takımın oynadığı kritik final turu oyunları sonucunda erik ana ürünüyle en başarılı yaratıcılık yemeğine imza atan isim, Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından Tahsin olarak belirlendi.

MASTERCHEF ANA KADROSUNDA KİMLER VAR?

MasterChef 2021 yarışmasının ana kadrosu şöyle;

  1. Fatma
  2. Milhan
  3. Dilara
  4. İbrahim
  5. Tunahan
  6. Şükrü
  7. Hamza
  8. Burcu
  9. Görkem
  10. Hasan
  11. Tahsin
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MasterChef’te kim kazandı, ana kadroya kim girdi? TV8 ile 15 Ağustos 2021 MasterChef’te 11 önlüğü kim aldı?
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