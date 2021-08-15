Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin jüri üyeliğinde TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef 2021 son bölümde kritik final turu mücadelesi yaşandı. Jüri şefler tarafından seçilen Kitel yemeğini en başarılı yapan ardından çıktığı yaratıcılık yemeği oyununda erik ana ürünüyle en başarılı yaratıcılık yemeğini hazırlayan isim MasterChef 2021 ana kadrosunun 11. yarışmacısı olmaya hak kazanarak ismi yazılı önlüğü takmaya hak kazandı. Bu gelişme sonrasında izleyenler MasterChef'te kim kazandı, ana kadroya kim girdi? sorusuna yanıt aramaya başladı.
2021 Masterchef Türkiye 11. Ana kadro yarışmacısı olan isim ve yarışmadan detaylar şöyle;
MasterChef 2021 son bölüm, 3. takımda yer alan yarışmacıların ilk ana kadro mücadelesine sahne oldu. Yarışmacılar Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından seçilen kitel isimli yemeği en başarılı yapan 5 yarışmacı arasına girebilmek için tezgah başında mücadele verdi.
Kritik final turu mücadelesinde Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin yarışmacılara verdiği sürenin sona ermesi ve tadım aşamasına geçilmesi sonrasında tüm yemekleri tek tek tadan şeflerin verdiği puanlarla en başarılı 5 isim belirlendi. O isimler şöyle;
MasterChef 2021 son bölümde 3. Takımın oynadığı kritik final turu oyunları sonucunda erik ana ürünüyle en başarılı yaratıcılık yemeğine imza atan isim, Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından Tahsin olarak belirlendi.
MasterChef 2021 yarışmasının ana kadrosu şöyle;