Şarkıcı Alişan kardeşinin ölümünden sonra ilk kez çıktığı sahnede gözyaşlarına boğuldu: Şarkılarım Selçuk için...

Şarkılarını kardeşine armağan eden Alişan "Gerçekten dünya çok boş ailenize, kardeşinize, çocuklarınıza ve sevdiklerinize her zaman sahip çıkın. Çünkü bir anda yok olup gidiyorlar, ellerinizden uçup gidiyorlar." sözleri ile gözyaşlarına boğuldu.

Alişan'dan gözyaşlarıyla duygusal mesaj! Kardeşinin vefatından sonra ilk kez sahneye çıktı | Video