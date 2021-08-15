Sempatik şarkıcının gerçek yüzü ortaya çıktı! Yüksel Aytuğ: Irmak Arıcı denen şahsiyet...

Şarkıcıymış... Adını ilk kez haber bültenlerinde duydum. Trafikte arkasından korna çalıp hızlanmasını isteyen bir genç adamın önünü kesmiş. Önce hakaret etmiş. Sonra darp etmeye başlamış. Arkasından 4-5 kez adamın suratına tükürmüş...
Olan bitenin tamamı adamın cep telefonu kayıtlarında var. Ayrılırken de "Ezik" demiş adamcağıza... Neden ezik? Çünkü bütün bu olup bitenlere rağmen son derece nazik davranmış kadına.
Şarkıcı kızımızın en büyük şansı, karşısına bu kadar kibar ve soğukkanlı bir gencin çıkması. Aksi halde her gün haber bültenlerinde izlediğimiz 'trafik tartışması kurbanlarının' listesine dahil olurdu.
İşte gençlerimizin peşine takıldığı, sosyal medyadaki 'sempatik' kızın gerçek yüzü... Biraz damarına basıldı mı içindeki canavar nasıl da ortaya çıkmış.
Gelin görün ki, bu olay onun takipçilerini arttırıp, şöhrete taşıyacak. Keşke şöyle kallavi bir ceza verilse, mesela tükürüğü pandemi döneminde 'silah' sayılsa da o karar emsal yerine geçse...
Irmaklar taştığında başımıza neler açtığı ortada. Bu Irmak da bir an önce ıslah edilmeli.