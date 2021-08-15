Sempatik şarkıcının gerçek yüzü ortaya çıktı! Yüksel Aytuğ: Irmak Arıcı denen şahsiyet...

İşte gençlerimizin peşine takıldığı, sosyal medyadaki 'sempatik' kızın gerçek yüzü... Biraz damarına basıldı mı içindeki canavar nasıl da ortaya çıkmış.

Gelin görün ki, bu olay onun takipçilerini arttırıp, şöhrete taşıyacak. Keşke şöyle kallavi bir ceza verilse, mesela tükürüğü pandemi döneminde 'silah' sayılsa da o karar emsal yerine geçse...

Irmaklar taştığında başımıza neler açtığı ortada. Bu Irmak da bir an önce ıslah edilmeli.