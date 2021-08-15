Seren Serengil fena yakalandı! Fake hesap yerine kendi hesabından yorum yapan Seren Serengil dillere düştü!

Zayıflık uğruna bıçak altına yatan Seren Serengil, uzun süredir sağlık sorunlarıyla boğuşuyor. Kilo vermesi durdurulamayan Serengil, 70 kilodan 46 kiloya kadar düşmüştü.
Dumping Sendromuna yakalanan Seren Serengil, şimdilerde yeniden kilo almak için çabalıyor.
Ölüm tehlikesi yaşayan Seren Serengil, geçtiğimiz günlerde yeniden bıçak altına yattı ve safra kesesi ameliyatı oldu.
Ameliyat sonrası evinde dinlenen Seren Serengil pazar pozunu sevenleriyle paylaştı.
Seren Serengil'in pazar pozunu olay haline getiren ise sahte hesabından yapacağı yerde yanlışlıkla kendi hesabından övgüler yağdırması oldu.
Bir süre sonra kendi yorumunu silen Seren Serengil olayı çevirmeye çalışsa da sosyal medya kullanıcılarını pek inandıramadı.