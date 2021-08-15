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Giriş Tarihi: 15.8.2021

Türklerden ABD çıkarması

Türklerden ABD çıkarması
Amerıka'da ilk kez düzenlenecek olan Annual Turkish Festival'in (1. Geleneksel Türk Festivali), Oligark'ta tanıtıldı. Toplantıya Voce Music CEO'su Selçuk Sal Küçük, Koray Avcı, Murat Çelik ve Yashna katıldı. Küçük, 25 Eylül'de başlayacak etkinlikle ilgili "48 yıldır ABD'de yaşıyorum. Misyonumuz ülkemizi tanıtmak, vatandaşlarımızı buluşturmak, Türk müzik sektörüne destek olmak" dedi. Koray Avcı ise "Çok mutluyum. '3 saatten aşağı sahneden inmem' dedim. Özel hazırlık yapmadım. Benim için Konya neyse New York'ta o" diye konuştu. Festivalde Linet, Eypio, Şebnem Tovuzlu, Yashna ve Murat Çelik de sahne alacak.
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Türklerden ABD çıkarması
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