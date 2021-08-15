Türklerden ABD çıkarması

Amerıka'da ilk kez düzenlenecek olan Annual Turkish Festival
'in (1. Geleneksel Türk Festivali), Oligark'ta tanıtıldı. Toplantıya Voce Music
CEO'su Selçuk Sal Küçük
, Koray Avcı
, Murat Çelik
ve Yashna katıldı. Küçük, 25 Eylül'de başlayacak etkinlikle ilgili "48 yıldır ABD
'de yaşıyorum. Misyonumuz ülkemizi tanıtmak, vatandaşlarımızı buluşturmak, Türk müzik sektörüne destek olmak" dedi. Koray Avcı ise "Çok mutluyum. '3 saatten aşağı sahneden inmem' dedim. Özel hazırlık yapmadım. Benim için Konya neyse New York'ta o" diye konuştu. Festivalde Linet, Eypio, Şebnem Tovuzlu, Yashna ve Murat Çelik de sahne alacak.