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Giriş Tarihi: 16.8.2021

Ünlü şarkıcı Işın Karaca'nın annesi felç geçirdi apar topar Kıbrıs’a uçtu!

Ünlü şarkıcı Işın Karaca’nın annesi felç geçirdi apar topar Kıbrıs’a uçtu!

Ünlü şarkıcı Işın Karaca, Kıbrıs'ta yaşayan annesi Şeniz Büyükkaraca'nın felç geçirdiği haberiyle sarsıldı. Annesinin rahatsızlandığını duyan sanatçı, Urla'daki evinden hemen ilk uçakla Kıbrıs'a geldi

Ünlü şarkıcı Işın Karaca, Kıbrıs'ta yaşayan annesi Şeniz Büyükkaraca'nın haberiyle sarsıldı. Gönyeli'de bulunan hastanede müşahede altına alınan Karaca'nın annesinin felç geçirdiği tespit edildi.

İlk müdahale ambulansta yapıldıktan sonra 24 saat kontrol altında tutulacak annesinin rahatsızlandığını duyan sanatçı, Urla'daki evinden hemen ilk uçakla Kıbrıs'a geldi.

Karaca, tatil için bir süreliğine kızı Mia'yı da annesinin yanına göndermişti. Mia hastanede anneannesinin yanından bir an olsun ayrılmadı. Işın Karaca, geceyi annesinin yanında kızıyla birlikte geçirdi.

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Ünlü şarkıcı Işın Karaca'nın annesi felç geçirdi apar topar Kıbrıs’a uçtu!
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