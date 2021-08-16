Haberler Günaydın Haberleri Eminem'in eski eşi Kimberly Anne Scott intihar etti!
Giriş Tarihi: 16.8.2021 15:09

Eminem'in eski eşi Kimberly Anne Scott intihar etti!

Eminem’in eski eşi Kimberly Anne Scott intihar etti!

Eminem, Kim'le 1988'de bir ev partisinde tanışmış ve lisede çıkmaya başlamıştı. İlişkileri bir dargın bir barışık devam eden Eminem ile Kimberly Anne Scott ; 2001'de boşandı, 2006'da yeniden evlendi ve ikili birkaç ay sonra tekrar boşandı. Eminem ile evliliğiyle şöhreti yakalayan Kimberly Anne Scott, son olarak şoke eden bir gelişmeyle gündeme geldi. Scott'un, annesinin kendi ölümünden suçluluk duyduğu için intihara teşebbüs ettiği iddia edildi.

Eminem'in eski eşi ve çocuklarının annesi Kimberly Anne Scott, annesi Kathy Sluck'ı 65 yaşında kaybetti. Bu acı kaybın ardından yıkılan Kim, intihar girişiminde bulundu.

Apar topar hastaneye kaldırılan Kim'in, daha önce de intihar girişiminde bulunduğu ve yetişkin hayatı boyunca depresyon ve bağımlılıkla mücadele ettiği bilinmekte. Kim intihar etmeden dört gün önce, onun yerine ölmeyi dilediğini söyleyen bir not kaleme aldığı da iddia edilldi.

Olay yerinde Kim'in, yetkililerin onu durdurana kadar çok zorluk çektiği ve Kim'in saldırgan olduğu bildirildi. Kim'in bacağında çok sayıda küçük yırtık olduğu ve yerde önemli miktarda kan olduğu tespit edildikten sonra kendini kestiğini bildirdi. Psikolojik ve tıbbi bir değerlendirme için hastaneye kaldırıldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Eminem'in eski eşi Kimberly Anne Scott intihar etti!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA