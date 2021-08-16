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Giriş Tarihi: 16.8.2021

Funda Arar sahnede kadınlar için çağrı yaptı

Funda Arar sahnede kadınlar için çağrı yaptı
Ünlü sanatçı Funda Arar, Bodrum Antik Tiyatro BtcTurk PRO sahnesinde hayranlarıyla buluştu. Arar, hemen ardından Kuşadası Altın Güvercin'de sahneye çıktı. Bodrum konserinde beyaz bir elbise ile sevenlerinin karşısına çıkan Arar, 'Neyse' adlı parçasını okumadan önce seyircilere seslendi: "Bu şarkı, şiddet gören bütün kadınlarımıza gelsin. Lütfen artık kadına şiddet olmasın." Ünlü şarkıcının bu sözleri büyük alkış aldı. Arar, kız arkadaşına evlilik teklifi yapmak isteyen bir hayranını da kırmayarak sahneye davet etti.
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Funda Arar sahnede kadınlar için çağrı yaptı
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