‘Kardeşlerim’ ikinci sezona hazır

ATV'nin
ilgiyle izlenen dizisi Kardeşlerim'in ikinci sezonu için geri sayım başladı. Celil Nalçakan
, Ahu Yağtu
, Fadik Sevin Atasoy
, Cüneyt Mete
gibi deneyimli isimleri Onur Seyit Yaran, Su Burcu Yazgı Coşkun, Damlasu İkizoğlu, Çağla Şimşek, Yiğit Koçak, Aylin Akpınar, Halit Özgür Sarı gibi genç isimlerle buluşturan dizi, geçtiğimiz sezon seyircinin beğenisini kazanmayı başarmıştı.
Yapımına NGM
'nin imza attığı cumartesi akşamlarının rekortmen dizisi 'Kardeşlerim' ikinci sezon için hazırlıklarını tamamladı. Nefes kesen sezon finalinin ardından yeni bölümleri merakla beklenen dizinin başarılı oyuncu kadrosu, NGM'nin bahçesinde okuma provaları için bir araya geldi. Neşeli ve enerjik tavırlarıyla dikkat çeken oyuncular, yeni sezonda yaşanacak gelişmeler hakkında ser verip sır vermedi. Dizi, sürpriz gelişmelerle eylül ayında yeniden atv ekranlarında olacak.