Bugün Masterchef'te ana kadroya kim girdi, kim kazandı? (16 Ağustos 2021) Masterchef ana kadro yarışmacıları listesi ile 12. yarışmacı kim oldu?

Masterchef ana kadro yarışmacıları izleyenler tarafından merakla bekleniyor. Yarışmacılar ilk turun ardından final turunda hünerlerini gösterirken öte yandan programın sıkı takipçileri "Bu akşam MasterChef'te ana kadroya kim girdi, 12. Yarışmacı kim oldu?" sorularını da gündeme taşıdı. 16 Ağustos tarihli bölümde daha önce Milhan, Fatma, İbrahim, Tunahan, Şükrü, Hamza, Burcu, Görkem, Dilara ve Tahsin kadroya girmeyi başaran isimlerden olmuştu. İşte 2021 Masterchef ana kadro yarışmacıları ve son bölüme ilişkin tüm detaylar...