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Giriş Tarihi: 17.8.2021 01:03 Son Güncelleme: 17.8.2021 01:03

Bugün Masterchef'te ana kadroya kim girdi, kim kazandı? (16 Ağustos 2021) Masterchef ana kadro yarışmacıları listesi ile 12. yarışmacı kim oldu?

Bugün Masterchef’te ana kadroya kim girdi, kim kazandı? 16 Ağustos 2021 Masterchef ana kadro yarışmacıları listesi ile 12. yarışmacı kim oldu?

Masterchef Türkiye ana kadro yarışmacıları seçilmeye devam ediyor. 16 Ağustos tarihli bölümde yarışmacılar kadroya girebilmek amacıyla lezzet alanında hünerlerini sergilerken yarışmanın sıkı takipçileri “Bu akşam MasterChef'te kim kazandı, ana kadroya kim girdi, 12. Yarışmacı kim oldu?” şeklindeki sorular yanıt aramaya başladı. Milhan, Fatma, İbrahim, Tunahan, Şükrü, Hamza, Burcu, Görkem, Dilara ve Tahsin'den sonra kadroya girecek olan isim merak ediliyor. Peki, 16 Ağustos Bu akşam MasterChef'te ana kadroya kim girdi, 12. Yarışmacı kim oldu? İşte tüm detaylar...

Masterchef ana kadro yarışmacıları izleyenler tarafından merakla bekleniyor. Yarışmacılar ilk turun ardından final turunda hünerlerini gösterirken öte yandan programın sıkı takipçileri "Bu akşam MasterChef'te ana kadroya kim girdi, 12. Yarışmacı kim oldu?" sorularını da gündeme taşıdı. 16 Ağustos tarihli bölümde daha önce Milhan, Fatma, İbrahim, Tunahan, Şükrü, Hamza, Burcu, Görkem, Dilara ve Tahsin kadroya girmeyi başaran isimlerden olmuştu. İşte 2021 Masterchef ana kadro yarışmacıları ve son bölüme ilişkin tüm detaylar...

MASTERCHEF ANA KADROYA KİM GİRDİ? (16 AĞUSTOS 2021)

Bu akşam MasterChef ana kadroya dahil olan 12. isim belli oldu.

Eren; hindiba ile yaptığı yemekle jüriden geçer not aldı ve MasterChef'in 12 numaralı yarışmacısı oldu.

MASTERCHEF 2021 ANA KADROSUNDA KİMLER VAR?

MasterChef 2021 yarışmasının ana kadrosu şöyle;

  1. Fatma
  2. Milhan
  3. Dilara
  4. İbrahim
  5. Tunahan
  6. Şükrü
  7. Hamza
  8. Burcu
  9. Görkem
  10. Hasan
  11. Tahsin
  12. Eren
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Bugün Masterchef'te ana kadroya kim girdi, kim kazandı? (16 Ağustos 2021) Masterchef ana kadro yarışmacıları listesi ile 12. yarışmacı kim oldu?
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