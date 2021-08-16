MasterChef’te kim kazandı, ana kadroya kim girdi? TV8 ile 16 Ağustos MasterChef 12. önlüğü kim aldı?

Acun Ilıcalı yapımcılığında TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef 2021 son bölümde final turu heyecanı yaşandı. Gulaş yemeği ve ardından yaratıcılık yemeği safhalarında başarılı olan 1 yarışmacı MasterChef 2021 ana kadro 12. yarışmacısı olmaya hak kazandı. Bu bilgilerle MasterChef son bölüm özetine ilişkin detayları merak eden izleyiciler MasterChef'te kim kazandı, ana kadroya kim girdi? sorularına yanıt aramaya devam ediyor.

MASTERCHEF'TE KİM KAZANDI, ANA KADROYA KİM GİRDİ?

MasterChef ana kadroya giren yarışmacı ve tüm detaylar;