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Giriş Tarihi: 17.8.2021 00:16 Son Güncelleme: 17.8.2021 00:16

MasterChef’te kim kazandı, ana kadroya kim girdi? TV8 ile 16 Ağustos MasterChef 12. önlüğü kim aldı?

MasterChef’te kim kazandı, ana kadroya kim girdi? TV8 ile 16 Ağustos MasterChef 12. önlüğü kim aldı?

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef 2021 son bölümde Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin jüri üyeliğinde kritik final turu mücadelesi yaşandı. Final turu ilk oyununda gulaş yemeğini en başarılı hazırlayan isimler yaratıcılık yemeği oyununda mücadele verdi. En başarılı tabağa imza atan isim ise ana kadroya katılan yarışmacı olmaya hak kazandı. Yarışmayı izleyenler ise MasterChef’te kim kazandı, ana kadroya kim girdi? sorularına yanıt aramaya başladı. Merak edilerek araştırılan MasterChef’te kim kazandı, ana kadroya kim girdi? sorularının yanıtları ve tüm detaylar.

Acun Ilıcalı yapımcılığında TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef 2021 son bölümde final turu heyecanı yaşandı. Gulaş yemeği ve ardından yaratıcılık yemeği safhalarında başarılı olan 1 yarışmacı MasterChef 2021 ana kadro 12. yarışmacısı olmaya hak kazandı. Bu bilgilerle MasterChef son bölüm özetine ilişkin detayları merak eden izleyiciler MasterChef'te kim kazandı, ana kadroya kim girdi? sorularına yanıt aramaya devam ediyor.

MASTERCHEF'TE KİM KAZANDI, ANA KADROYA KİM GİRDİ?

MasterChef ana kadroya giren yarışmacı ve tüm detaylar;



MasterChef 2021 son bölüm, 3. takımda yer alan yarışmacıların ilk ana kadro mücadelesine sahne oldu. Yarışmacılar Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından seçilen gulaş isimli yemeği en başarılı yapan 5 yarışmacı arasına girebilmek için tezgah başında mücadele verdi.



Kritik final turu mücadelesinde Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin yarışmacılara verdiği sürenin sona ermesi ve tadım aşamasına geçilmesi sonrasında tüm yemekleri tek tek tadan şeflerin verdiği puanlarla en başarılı 5 isim belirlendi.



MASTERCHEF ANA KADROYA KİM GİRDİ - 12. ÖNLÜĞÜ KİM ALDI?

MasterChef 2021 son bölümde 3. Takımın oynadığı kritik final turu oyunları sonucunda seçilen ana ürünle en başarılı yaratıcılık yemeğine imza atan isim, Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından belirlendi ve gecenin kazananı Eren oldu.

MASTERCHEF ANA KADROSUNDA KİMLER VAR?

MasterChef 2021 yarışmasının ana kadrosu şöyle;

  1. Fatma
  2. Milhan
  3. Dilara
  4. İbrahim
  5. Tunahan
  6. Şükrü
  7. Hamza
  8. Burcu
  9. Görkem
  10. Hasan
  11. Tahsin
  12. Eren
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MasterChef’te kim kazandı, ana kadroya kim girdi? TV8 ile 16 Ağustos MasterChef 12. önlüğü kim aldı?
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