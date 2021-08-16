MasterChef’te kim kazandı, ana kadroya kim girdi? TV8 ile 16 Ağustos MasterChef 12. önlüğü kim aldı?

Acun Ilıcalı yapımcılığında TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef 2021 son bölümde final turu heyecanı yaşandı. Gulaş yemeği ve ardından yaratıcılık yemeği safhalarında başarılı olan 1 yarışmacı MasterChef 2021 ana kadro 12. yarışmacısı olmaya hak kazandı. Bu bilgilerle MasterChef son bölüm özetine ilişkin detayları merak eden izleyiciler MasterChef'te kim kazandı, ana kadroya kim girdi? sorularına yanıt aramaya devam ediyor.
MasterChef ana kadroya giren yarışmacı ve tüm detaylar;
MasterChef 2021 son bölüm, 3. takımda yer alan yarışmacıların ilk ana kadro mücadelesine sahne oldu. Yarışmacılar Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından seçilen gulaş isimli yemeği en başarılı yapan 5 yarışmacı arasına girebilmek için tezgah başında mücadele verdi.
Kritik final turu mücadelesinde Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin yarışmacılara verdiği sürenin sona ermesi ve tadım aşamasına geçilmesi sonrasında tüm yemekleri tek tek tadan şeflerin verdiği puanlarla en başarılı 5 isim belirlendi.
MasterChef 2021 son bölümde 3. Takımın oynadığı kritik final turu oyunları sonucunda seçilen ana ürünle en başarılı yaratıcılık yemeğine imza atan isim, Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından belirlendi ve gecenin kazananı Eren oldu.
MasterChef 2021 yarışmasının ana kadrosu şöyle;