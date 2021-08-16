Mavi bayraklı deniz keyfi

Bodrum
'un en güzel beldelerinden Turgutreis
-Kadıkalesi
mevkisinde konumlanan Yasmin Bodrum Resort
, yenilenen yüzü ve mavi bayraklı plajıyla güzel bir tatil deneyimi sunuyor. Türk ve dünya mutfağına ait zengin menüler sunan, sağlıklı beslenme alışkanlıklarını tatilde de korumak isteyenleri hafif yemekler büfesinde ağırlayan tesis, misafirlerini akşamları da canlı müzik eğlencesiyle ağırlıyor. Otelin sahibi Aziz Birsin
de tam bir müzik tutkunu. Kendisi de zaman zaman kendi kurduğu orkestrası eşliğinde sahneye çıkıyor.