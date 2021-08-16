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Giriş Tarihi: 16.8.2021

Mavi bayraklı deniz keyfi

Mavi bayraklı deniz keyfi
Bodrum'un en güzel beldelerinden Turgutreis-Kadıkalesi mevkisinde konumlanan Yasmin Bodrum Resort, yenilenen yüzü ve mavi bayraklı plajıyla güzel bir tatil deneyimi sunuyor. Türk ve dünya mutfağına ait zengin menüler sunan, sağlıklı beslenme alışkanlıklarını tatilde de korumak isteyenleri hafif yemekler büfesinde ağırlayan tesis, misafirlerini akşamları da canlı müzik eğlencesiyle ağırlıyor. Otelin sahibi Aziz Birsin de tam bir müzik tutkunu. Kendisi de zaman zaman kendi kurduğu orkestrası eşliğinde sahneye çıkıyor.
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Mavi bayraklı deniz keyfi
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