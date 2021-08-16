Şarkıcı Alişan kardeşinin ölümünün ardından ilk kez sahneye çıkmıştı! Deniz Akkaya yapılan eleştirilere tepki gösterdi!

Deniz Akkaya bu tarz yorumlara "Alişan dün sahneye çıkmış... Koca bir aile bakan, sorumlulukları olan insanlara yok 'Kırkı çıktı mı?' vs gibi saçma salak yorumlar yapıyorlar, hayırdır ya!? Artık işinize bakın!!!! Herkes işine baksın!! Ülkeyi mi sattı? Dolandırıcı mı? Bırakın artık bu yalan ahlak bekçiliğini..." diyerek tepke gösterdi.