Şarkıcı Alişan kardeşinin ölümünün ardından ilk kez sahneye çıkmıştı! Deniz Akkaya yapılan eleştirilere tepki gösterdi!

Kısa bir süre önce kardeş acısı ile sarsılan şarkıcı Alişan bir kaç gün ara ile kuzenini de genç yaşta toprağa vermişti. Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş yakalandığı koronayı yenememiş ve 41 yaşında hayata veda etmişti.
Ardında iki kız çocuğu ve gözü yaşlı bir eş bırakan Selçuk Tektaş'ın emanetlerine gözü gibi bakan Alişan kardeşinin ardından ilk kez sahneye çıktı.
Alişan'dan gözyaşlarıyla duygusal mesaj! Kardeşinin vefatından sonra ilk kez sahneye çıktı | Video
Kardeşinin ölümü ile kendini eve kapatan Alişan zor günleri atlatmak için yine müziğe sarıldı. Kıbrıs'ta sahneye çıkan Alişan duygusal anlar yaşamıştı.
Şarkılarını kardeşine armağan eden Alişan "Gerçekten dünya çok boş ailenize, kardeşinize, çocuklarınıza ve sevdiklerinize her zaman sahip çıkın. Çünkü bir anda yok olup gidiyorlar, ellerinizden uçup gidiyorlar." sözleri ile gözyaşlarına boğulmuştu.
Kendisini dinlemeye gelenlere de duygusal anlar yaşatan Alişan alkışlar arasında şarkılarını kardeşi Selçuk Tektaş için söylemişti.
O anlar gündem oldu ve Alişan'a destek mesajı kadar eleştiri mesajı da geldi. Bazı sosyal medya kullanıcıları Alişan'ı kardeşinin kırkı çıkmadan sahneye çıktığı için eleştirdi.
Deniz Akkaya bu tarz yorumlara "Alişan dün sahneye çıkmış... Koca bir aile bakan, sorumlulukları olan insanlara yok 'Kırkı çıktı mı?' vs gibi saçma salak yorumlar yapıyorlar, hayırdır ya!? Artık işinize bakın!!!! Herkes işine baksın!! Ülkeyi mi sattı? Dolandırıcı mı? Bırakın artık bu yalan ahlak bekçiliğini..." diyerek tepke gösterdi.