Şarkıcı Güllü olaylı gecesini anlattı! “Olay kira değil taciz” iddiası

AVUKATI AÇIKLAMA YAPTI



Avukat Mert Erdoğan: Olay zaten basına yansıdığı gibi gerçekleşiyor. Fakat dosya adli makamlara yansıdığı için ve gizlilik kararı olduğu için çok fazla detay vermeden şunu söylemekte fayda var. Şu kadarını söylemekte fayda var: Burada ayakları üzerinde tek başına durmaya çalışan bir kadının mücadelesi ve bir annenin çırpınışı var. Olay bunlardan ibarettir. Bunun dışındaki konular, tamamen yargıya intikal etmiştir. Bizler somut delillerimizi, savcılık makamına sunduk. Olay gecesi kameralara yansıyan darp, tehdit, hakaret bilinen şeyler. Kadına karşı bir suç işlendiği için koruma talebimiz var. Bu gibi suçlardan dolayı, biz suç duyurusunda bulunduk." açıklamasında bulundu.