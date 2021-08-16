Şarkıcı Güllü olaylı gecesini anlattı! “Olay kira değil taciz” iddiası

Muğla Fethiye'nin Çalış semtinde kamp alanı işleten Güllü, 5 bin 200 lira olan kira bedelini aylardır ödemediği gerekçesiyle mal sahibi ile davalık olmuştu. 47 bin TL'yi bulan borç yüzünden Erdal Bolatcan ile önce davalık olan Güllü ardından kavga etti. Kızı Tuyan Ülkem ve Deniz adındaki yardımcısıyla mekan sahibini darp eden Güllü gözaltına alınmıştı.
KARAKOLA GÖTÜRÜLDÜ
Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı asayiş ekipleri Güllü, kızı ve yardımcısını karakola götürmüştü. Saldırıda çeşitli yerlerinden yaralanan mekan sahipleri Güllü ve beraberindekilerden şikayetçi olmuştu.
"KONU TACİZLE ALAKALI" İDDİASI
Fethiye'deki olaylı gecenin ardından Güllü, İstanbul Adalet Sarayı'na geldi. Savcılığa şikayette bulunan ünlü şarkıcı basın açıklaması yaptı. Güllü " Olayın mal sahibim ile asla alakası yoktur. Bu Alper denen şahıs, bir kadının ayakları üzerinde tek başına durmasını çekemeyen bir beyefendi. Tamamıyle kendi reklamını yapmaya çalışan bir beyefendi. Altını çize çize söylüyorum olayın mal sahibimle alakası kesinlikle yoktur. Alacak verecek tarzı hiç bir şekilde husumetimiz yoktur. Sadece Alper beyin, kendinin şu an açıklayamacağım şeyleri var. Davada hep birlikte göreceğiz. Kirayla veya mal sahibiyle alakalı hiç bir şey yok. Sadece bunu belirtmek istiyorum. Olay sadece şahsıma ve kızıma yapılan bir hareket, öyle söyleyeyim. Kısacası taciz diyeyim, sizler anlayın. Konu tamamıyle tacizle alakalıdır" dedi.
AVUKATI AÇIKLAMA YAPTI
Avukat Mert Erdoğan: Olay zaten basına yansıdığı gibi gerçekleşiyor. Fakat dosya adli makamlara yansıdığı için ve gizlilik kararı olduğu için çok fazla detay vermeden şunu söylemekte fayda var. Şu kadarını söylemekte fayda var: Burada ayakları üzerinde tek başına durmaya çalışan bir kadının mücadelesi ve bir annenin çırpınışı var. Olay bunlardan ibarettir. Bunun dışındaki konular, tamamen yargıya intikal etmiştir. Bizler somut delillerimizi, savcılık makamına sunduk. Olay gecesi kameralara yansıyan darp, tehdit, hakaret bilinen şeyler. Kadına karşı bir suç işlendiği için koruma talebimiz var. Bu gibi suçlardan dolayı, biz suç duyurusunda bulunduk." açıklamasında bulundu.