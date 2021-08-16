Ünlü oyuncu Kubilay Aka’nın talihsiz kazası! İlk yardımına eski rol arkadaşı ve komşusu Aras Bulut İynemli koştu...

Başrolünde oynadığı 'Cam Tavanlar' dizisinin final yapmasıyla ardından dinlenmeye çekilen Kubilay Aka'nın başına talihsiz bir kaza geldi.
YARDIMINA ARAS KOŞTU
Hürriyet'in haberine göre; Aka, geçtiğimiz hafta dengesini kaybedip kafasını cama çarptı ve başı yarıldı.
Ünlü isme yardıma; kapı komşusu Aras Bulut İynemli koştu.
12 DİKİŞ ATILDI
Kafasındaki kanı durduramayınca da Zekeriyaköy'deki bir tıp merkezine götürdüğü genç oyuncunun kafasına 12 dikiş atıldı.
Durumu iyi olan 26 yaşındaki oyuncu, şimdilerde evinde dinlenerek iyileşiyor.
KOMŞU OLDULAR
Zekeriyaköy'de aynı sitede oturan oyuncu Kubilay Aka ve Aras Bulut İynemli'nin 'Çukur' dizisindeki rol arkadaşlığı zamanla yakın dostluğa, sonra da komşuluğa evrilmişti.