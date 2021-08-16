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Giriş Tarihi: 16.8.2021 13:44 Son Güncelleme: 16.8.2021 13:44

Ünlü oyuncu Kubilay Aka'nın talihsiz kazası! İlk yardımına eski rol arkadaşı ve komşusu Aras Bulut İynemli koştu...

Ünlü oyuncu Kubilay Aka’nın talihsiz kazası! İlk yardımına eski rol arkadaşı ve komşusu Aras Bulut İynemli koştu...

"Çukur" dizisinden sonra "Cam Tavanlar" ile son olarak ekranlarda boy gösteren oyuncu Kubilay Aka, geçtiğimiz hafta evinde talihsiz bir kaza geçirdi ve kafasını cama vurdu. Kubilay Aka'nın ilk yardımına ise "Çukur" dizisindeki eski rol arkadaşı ve komşusu Aras Bulut İynemli koştu. Aras Bulut İynemli, arkadaşı Kubilay Aka'yı apar topar bir tıp merkezine götürdü. İşte Kubilay Aka'nın sağlık durumuyla ilgili son detaylar...

Başrolünde oynadığı 'Cam Tavanlar' dizisinin final yapmasıyla ardından dinlenmeye çekilen Kubilay Aka'nın başına talihsiz bir kaza geldi.

YARDIMINA ARAS KOŞTU

Hürriyet'in haberine göre; Aka, geçtiğimiz hafta dengesini kaybedip kafasını cama çarptı ve başı yarıldı.

Ünlü isme yardıma; kapı komşusu Aras Bulut İynemli koştu.

12 DİKİŞ ATILDI

Kafasındaki kanı durduramayınca da Zekeriyaköy'deki bir tıp merkezine götürdüğü genç oyuncunun kafasına 12 dikiş atıldı.

Durumu iyi olan 26 yaşındaki oyuncu, şimdilerde evinde dinlenerek iyileşiyor.

KOMŞU OLDULAR

Zekeriyaköy'de aynı sitede oturan oyuncu Kubilay Aka ve Aras Bulut İynemli'nin 'Çukur' dizisindeki rol arkadaşlığı zamanla yakın dostluğa, sonra da komşuluğa evrilmişti.

ARKADAŞINA GÖNDER
Ünlü oyuncu Kubilay Aka'nın talihsiz kazası! İlk yardımına eski rol arkadaşı ve komşusu Aras Bulut İynemli koştu...
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