Ünlü şarkıcı Hande Yener konserde sıra dışı bir kıyafet giydi! İşte Hande Yener’in sıradışı halleri...

'ANİME' KARAKTERİ OLDU!

Bir 'anime' karakteri olduğunu söyleyen ünlü şarkıcı Hande Yener, "Ben sizinle her buluştuğumda tir tir titriyorum. Sizleri çok seviyorum. 21 yıldır hayatımdasınız. Sizden daha sadık bir aşk görmedim. Hepinize çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.