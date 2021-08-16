Ünlü şarkıcı Hande Yener konserde sıra dışı bir kıyafet giydi! İşte Hande Yener’in sıradışı halleri...

Geçtiğimiz günlerde verdiği röportajla magazin gündemine bomba gibi düşen Hande Yener, kanseri yendi. Hastalığı atlatmasının hemen ardından fit hali ile hayranlarını sevindiren Hande Yener'den yeni bir haber daha var…
CESUR KIYAFETLERLE ADINDAN SIKÇA SÖZ ETTİRİYOR
Ünlü şarkıcı son dönemde konser ve etkinliklerde giydiği cesur kıyafetlerle de adından sıkça söz ettiriyor.
KONSER VERDİ
Önceki gün Kuruçeşme Açık Hava'da konser veren Hande Yener, yine çok konuşulacak bir kıyafetle sahne aldı.
'ANİME' KARAKTERİ OLDU!
Bir 'anime' karakteri olduğunu söyleyen ünlü şarkıcı Hande Yener, "Ben sizinle her buluştuğumda tir tir titriyorum. Sizleri çok seviyorum. 21 yıldır hayatımdasınız. Sizden daha sadık bir aşk görmedim. Hepinize çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.