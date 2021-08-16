Haberler Günaydın Haberleri Ünlü şarkıcı Hande Yener konserde sıra dışı bir kıyafet giydi! İşte Hande Yener'in sıradışı halleri...
Giriş Tarihi: 16.8.2021 23:38 Son Güncelleme: 17.8.2021 00:13

Ünlü şarkıcı Hande Yener konserde sıra dışı bir kıyafet giydi! İşte Hande Yener'in sıradışı halleri...

Ünlü şarkıcı Hande Yener konserde sıra dışı bir kıyafet giydi! İşte Hande Yener’in sıradışı halleri...

Geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportajla meme kanserine yakalandığını ve hastalığı sağlıklı bir şekilde atlattığını belirterek hayranlarını sevindiren ünlü şarkıcı Hande Yener, bugün Kuruçeşme Açık Hava’da konser verdi. Ünlü şarkıcı Hande Yener, konserde giydiği sıra dışı kıyafetle tüm dikkatleri üzerine topladı. Ünlü şarkıcı Yener sahne aldığı sırada seyircilere, “Bu akşam ‘anime’ karakteri oldum” ifadelerini kullandı. İşte Hande Yener’in sıra dışı o kıyafeti...

Geçtiğimiz günlerde verdiği röportajla magazin gündemine bomba gibi düşen Hande Yener, kanseri yendi. Hastalığı atlatmasının hemen ardından fit hali ile hayranlarını sevindiren Hande Yener'den yeni bir haber daha var…

CESUR KIYAFETLERLE ADINDAN SIKÇA SÖZ ETTİRİYOR

Ünlü şarkıcı son dönemde konser ve etkinliklerde giydiği cesur kıyafetlerle de adından sıkça söz ettiriyor.

KONSER VERDİ

Önceki gün Kuruçeşme Açık Hava'da konser veren Hande Yener, yine çok konuşulacak bir kıyafetle sahne aldı.

'ANİME' KARAKTERİ OLDU!

Bir 'anime' karakteri olduğunu söyleyen ünlü şarkıcı Hande Yener, "Ben sizinle her buluştuğumda tir tir titriyorum. Sizleri çok seviyorum. 21 yıldır hayatımdasınız. Sizden daha sadık bir aşk görmedim. Hepinize çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Ünlü şarkıcı Hande Yener konserde sıra dışı bir kıyafet giydi! İşte Hande Yener'in sıradışı halleri...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA