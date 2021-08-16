Ünlü şarkıcı Hande Yener konsere geç kalınca otostop çekti! O anları kayda aldı

Şarkıcı Hande Yener, İzmir'deki konserine trafik nedeniyle geç kalınca otostop çekti. Bir gencin motosikletine binen 48 yaşındaki Yener, o anları Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı.
Hande Yener konsere yetişmek için otostop çekti, tanımadığı gencin motosikletine bindi | Video
Konser için İzmir'e giden şarkıcı Hande Yener, aşırı trafiği görünce çözümü otostop çekmekte buldu. Aracından inen Hande Yener, bir gencin motosikletine bindi.
HANDE'DEN İLGİNÇ ÇÖZÜM
Bu anları kayda alan şarkıcı, çektiği videoyu; sosyal medya hesabından takipçilerinin beğenilerine sunmayı da ihmal etmedi.
Yener'in görüntüde, "İnanılmaz bir trafik var.
Resmen otostop çektim, motorla kendimi bıraktırıyorum. Sağ olsun. Erdal çok tatlı, şok geçirdi beni görünce. Ama şu an çok eğleniyoruz" dediği duyuldu.
SEDA SAYAN'DAN YORUM
Seda Sayan, Yener'e; "Bacım kask taksaydın Allah esirgesin" yazınca Hande Yener de "Çok yavaş gittik trafik açılınca kendi arabama geçtim" yanıtını verdi.
"DAHA AÇIĞINI GİYECEĞİM"
Geçtiğimiz haftalarda mayoyu andıran bir kıyafetle sahneye çıkan bir çocuk annesi Hande Yener, gelen tepkilerin ardından açıklama yapmıştı.