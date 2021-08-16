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Giriş Tarihi: 16.8.2021 09:49 Son Güncelleme: 16.8.2021 09:52

Ünlü şarkıcı Hande Yener konsere geç kalınca otostop çekti! O anları kayda aldı

Ünlü şarkıcı Hande Yener konsere geç kalınca otostop çekti! O anları kayda aldı

Şarkıları dillere dolanan, başarılı sahne performansı ile herkesin beğenisini kazanan ünlü şarkıcı Hande Yener, her hareketiyle dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Ünlü şarkıcı Hande Yener, önceki akşam İzmir'deki konserine trafikten dolayı geç kalınca ilginç bir yönteme başvurdu. Trafiğin ilerlemediğin gören şarkıcı, konserine yetişmek için otostop çekti. Aracından inerek motosikletli bir genci durduran şarkıcı Hande Yener, yolda video çekmeyi de ihmal etmedi.

Şarkıcı Hande Yener, İzmir'deki konserine trafik nedeniyle geç kalınca otostop çekti. Bir gencin motosikletine binen 48 yaşındaki Yener, o anları Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı.

Hande Yener konsere yetişmek için otostop çekti, tanımadığı gencin motosikletine bindi | Video

Konser için İzmir'e giden şarkıcı Hande Yener, aşırı trafiği görünce çözümü otostop çekmekte buldu. Aracından inen Hande Yener, bir gencin motosikletine bindi.

HANDE'DEN İLGİNÇ ÇÖZÜM
Bu anları kayda alan şarkıcı, çektiği videoyu; sosyal medya hesabından takipçilerinin beğenilerine sunmayı da ihmal etmedi.
Yener'in görüntüde, "İnanılmaz bir trafik var.

Resmen otostop çektim, motorla kendimi bıraktırıyorum. Sağ olsun. Erdal çok tatlı, şok geçirdi beni görünce. Ama şu an çok eğleniyoruz" dediği duyuldu.

SEDA SAYAN'DAN YORUM
Seda Sayan, Yener'e; "Bacım kask taksaydın Allah esirgesin" yazınca Hande Yener de "Çok yavaş gittik trafik açılınca kendi arabama geçtim" yanıtını verdi.

"DAHA AÇIĞINI GİYECEĞİM"
Geçtiğimiz haftalarda mayoyu andıran bir kıyafetle sahneye çıkan bir çocuk annesi Hande Yener, gelen tepkilerin ardından açıklama yapmıştı.

Şarkıcı, "Daha açık ve cesurunu giyeceğim. O kadar spor yaptık, tabi ki böyle giyineceğiz. Sahnede kumaş kıyafet bizi boğuyor" şeklinde konuşmuştu.

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Ünlü şarkıcı Hande Yener konsere geç kalınca otostop çekti! O anları kayda aldı
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