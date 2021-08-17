‘Bu yaz stüdyodan dışarı çıkmadım albümümü bitirdim’

Ünlü sanatçı Ajda Pekkan
, önceki akşam Bodrum
Yalıkavak'taki Günay Restaurant
'ta sahne aldı. Sevenlerinin karşısına beyaz gömlek blue jean pantolon ile çıkan Süperstar, sportif tarzıyla büyük beğeni topladı. Pandemi döneminde bütün zamanını stüdyoda geçirdiğini söyleyen Süper Star, "Bu ay sonu albümüm çıkıyor. Çok yoğun bir şekilde çalıştım, daha denize bile girmedim ama olsun sizin için feda olsun her şey, canlarımsınız" dedi. Kendisine eşlik eden dansçılarıyla birlikte yaklaşık üç saat başarılı bir performans sergileyen Pekkan, konserini 'Yakar Geçerim
' şarkısıyla noktaladı.