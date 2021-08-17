Cemiyet açılışta buluştu

RESTORAN dünyasının devlerinden Novikov Grubu, Pinskiy&Co, Novikov Italy ve Novikov Helipad Lounge restoranları ile Pinskiy&Co ve Conde Nast projesinin GQ Bar Bodrum'da birlikte düzenledikleri lezzet ve ambiyans deneyimi büyük ilgi çekti. Yapılan özel davetlere iş, sanat ve cemiyet dünyası katıldı. Tuba Ünsal
, Sibel Kerimoğlu
, Ece Şirin
-Cemil Dinçmen
, Burcu Şendir, Didem-Mustafa Bağrıaçık, Gül Ergi, Nesligül Aksoy, Şule-Özalp Argüder, Roula Habbab, Banuhan Akçal gibi isimler hem mekanın tadını çıkardı hem de bol bol sohbet etti.