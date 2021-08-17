’Cimilli İbo’ son yolculuğuna uğurlandı! ‘Sanatçı dostlarından vefayı göremedik’

Uzun süredir şeker hastası olan, yakalandığı koronavirüs nedeniyle böbrek yetmezliği nedeniyle böbrek nakli olan ve sonrasında yakalandığı enfeksiyon nedeniyle hastanede tedavi gören 49 yaşında ki Karadeniz'in sevilen ismi Cimilli İbo lakaplı İbrahim Özer, dün İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Cenazesine AK Parti Rize Milletvekili Muhammed Avcı, Rize Valisi Kemal Çeber, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, siyasi parti il başkanları, sanat dünyasından meslektaşları Davut Güloğlu, Onay Şahin ve Şükrü Güler katıldı.
Cimilli İbo olarak bilinen İbrahim Özer'in Rize'de cenazesine katılan ve tabutu omuzlayan Karadenizli sanatçı arkadaşları, Cimilli İbo'yu SABAH'a anlattılar.
"KARADENİZİN BÜYÜK BİR DEĞERİNİ KAYBETTİK"
Davut Güloğlu; "Karadeniz'in çok büyük bir değerini kaybettik. Hem esprileriyle hem müzikleriyle yıllarca Karadeniz'i temsil eden çok değerli bir kardeşimizi kaybettik. Allah yerini ve mekanını cennet eylesin. Tüm Rizeli hemşerilerime de teşekkür ediyorum bu alanı doldurdukları için. Bugün burada Cimilli'yi uğurladık, yarın ben olacağım. Önemli olan değerlerimize sahip çıkmak. Ülkemizde hem sanatta olsun hem insanda olsun değer kaybı var. Hepsine sahip çıkalım. Burada olan ve gelemeyen arkadaşlarımıza herhalde kırgınlarımız olabilir. Ailesine sabırlar diliyorum, mekanı cennet olsun." dedi.
"SON SAHNEMİZ BU"
Onay Şahin ise, "Sanatçı aslında riske girerek çalıyor, söylüyor, eğlendiriyor, kendi ahiretini de riske atıyor. Buna karşılık bir dua sevenlerinden, dostlarından bulamadığı zaman işte asıl vefasızlık orada. Faniyiz, son sahnemiz de buydu. Bugün Cimilli İbo'yu burada uğurladık. İyi bir dostumdu. Çok hastalıkları vardı, onlara sabretti, isyan etmedi. Sabırla insanlara hep moral vermeye çalıştı. Dolayısıyla hastalığına sabredene de Allah karşılığını verecektir. Bugün onun için dua ettik. Biz öldükten sonra bizleri türkülerimizle değil de Kur-an ile dualarla ansınlar. Biliyoruz ki o türkülerin öbür tarafa bir faydası yok. Bunlar birbirimize dünyayı hoş etmek için, birbirimize dünyayı zindan etmemek için güzellikler. Cimilli İbo'nun kötü bir insan olduğuna ben inanmıyorum. Meslektaşları arasında bir polemik olup olmadığından da emin değilim ama ben biraz da pandemiye, günümüz şartlarına bağlıyorum. Öbür türlü birşeyi aklıma getirmek istemiyorum. Cimilli İbo herkesin sevdiği, saydığı, muhabbet duyduğu bir insandı. Cenazesine gelemeyenler de evinden duasını yapıyordur. Ruhu şad, mekanı cennet olsun." şeklinde konuştu.
"SÖZÜN BİTTİĞİ YERDEYİZ"
Cimilli İbo olarak bilinen İbrahim Özer'in vefatı ile herkesi derinden üzdüğünü dile getiren Şükrü Güler de; "Karadeniz'de sevilen bir isim, ağabeyimiz. Önce Ayhan ağabey vefat etti, şimdi de Cimilli İbo. Sözün bittiği yer derler ya, işte oradayız şimdi. Çok üzgünüz. 3-5 ay bir hastane süreci, sonrasında böbrek nakli, sonrasında ise enfeksiyon.
En büyük acıyı yaşayan sevenleri, bizler. O nedenle tüm sanat camiasının başı sağ olsun. Bu şimdi olan bir şey değil, yıllardan beri de bizim takip ettiğimiz, vefasızlık mı diyelim. Belli bir noktaya geldiğinde alkışlanıyorsun ama sonra unutuluyorsun. Biz buna ahde vefasızlık diyelim. Tüm sanat camiasında bu vardır." ifadelerini kullandı.