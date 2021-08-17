Game of Thrones’un yıldızları Jason Momoa ve Emilia Clarke’dan samimi paylaşım!

Game of Thrones'un unutulmaz çiftini canlandıran Jason Momoa ve Emilia Clarke, yıllar sonra yeniden bir araya gelerek neşeli pozlarını sosyal medyada paylaştı. Çiftin samimi fotoğraflarına Momoa'nın hayranları, "Eşin kıskanacak" yorumu yaptı.

Jason Momoa, Instagram sayfasında, "Hayatımın Ay'ı. Harikasın, seni daima seveceğim" notunu yazdı.

Neşeli fotoğraflara ikilinin hayranlarından beğeni yorumları yağsa da bazıları Momoa'nın eşinin, bu samimiyeti kıskanacağını söyledi.

Jason Momoa, 80'li yıllarda televizyonun önde gelen yıldızlarından biri olan ve Cosby Ailesi dizisinde yer alan Lisa Bonet ile evli. Momoa 8 yaşındayken TV'de görüp aşık olduğu ve kendisinden 12 yaş büyük olan Lisa Bonet ile 2005'te tanıştı.

Lenny Kravitz'in eski eşi olan ve şarkıcı Zoe Kravitz'in annesi Lisa Bonet ile Jason Momoa 2005'te başlayan ilişkilerini 2017'de evlilikle taçlandırdı. İkilinin şimdi 14 yaşında Lola Lolani adında bir kızı ve 12 yaşında Nakoa-Wolf Manakauapo Namakaeha adında bir oğlu bulunuyor.

Öte yandan Emilia Clarke'ın Game of Thrones'ta canlandırdığı Khaleesi (Daenerys Targaryen) karakteri, Demir Taht'a 300 yıl boyunca hükmeden Targaryen Hanesi'nin, doğrulanan en son üyelerinden biriydi. Ağabeyinin ölümünden sonra Targaryen Hanesi'nin varisi oldu ve Demir Taht'ı doğuştan gelen hakkı olarak görüp kendi başına geri almayı planladı.