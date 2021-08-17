Giriş Tarihi: 17.8.2021 21:32

Masterchef'te kim kazandı, ana kadroya kim girdi? Masterchef'te 13. yarışmacı ile ana kadroya kim seçildi? İşte 17 Ağustos'un kazananı!

Tv8 ekranlarında yayınlanmakta olan Masterchef programında ana kadro için elemeler sürüyor. Geçtiğimiz günle beraber 12 yarışmacının adı belirlenirken bu akşam kadroya dahil olacak isim programın sıkı takipçileri tarafından merak ediliyor. Bu noktada “Masterchef’te kim kazandı, ana kadroya kim girdi?” soruları yanıt aramaya başladı. 17 Ağustos tarihli bölümde yaşanacak gelişmeler ve Milhan, Fatma, İbrahim, Tunahan, Şükrü, Hamza, Burcu, Görkem, Dilara, Tahsin ve Eren’den sonra kadroya dahil olacak isim bu noktada merak ediliyor. Peki, Bu akşam Masterchef’te kim kazandı, ana kadroya kim girdi? İşte 13. Yarışmacıya ilişkin detaylar...

Masterchef ana kadro yarışmacılarının belirlendiği programda bugün 13. Yarışmacı belirlenecek. Kadroya dahil olmak isteyen yarışmacıların lezzet anlamında hünerlerini sergilediği gecede kazanan isim merak ediliyor. Son olarak bilindiği üzere Eren geçtiğimiz gün 12. Yarışmacı olarak seçilmiş ve kadroya dahil olmayı başarmıştı. Bu noktada ise "Masterchef'te kim kazandı, ana kadroya kim girdi?" soruları izleyenler tarafından gündeme taşındı. İşte 2021 Masterchef ana kadro yarışmacıları ve son bölüme ilişkin tüm detaylar...

MASTERCHEF ANA KADROYA KİM GİRDİ? (17 AĞUSTOS 2021) Henüz bu akşam kadroya dahil olan isim belirlenmedi. Gelişmeleri haberimizden takip edebilirsiniz...