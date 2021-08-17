Robotla evlenen ünlü şarkıcı Aleyna Tilki’den flaş açıklama: Paralel evrende öyle bir hikaye içime doğdu!

Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki, önceki gün Nişantaşı'nda butik bir mağazadan çıkarken görüntülendi. Aleyna Tilki çıkışta gazetecilerin sorularını cevaplandırdı.

"KALBİMDEN GEÇENİ YAPACAĞIM"

Muhabirlerin 'Aleyna Tilki magazin figürü olmaya başladı' şeklindeki sorularına da samimi cevaplar veren ünlü şarkıcı, "Ben onlara çok gülüyorum. Eskiden de her gün manşetlerde değil miydim? Zaten ben hep böyle anıldım zaten hep magazin figürüydüm ve hep konuşuldum. Her zaman formüllü şeyler yapmak yerine bazen de gönlümü görsünler isteyemez miyim? Hep bir formül yaparsam kalbin ne yapacak? Kalbimden geçeni yapacağım" dedi.