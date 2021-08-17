Robotla evlenen ünlü şarkıcı Aleyna Tilki’den flaş açıklama: Paralel evrende öyle bir hikaye içime doğdu!

Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki, önceki gün Nişantaşı'nda butik bir mağazadan çıkarken görüntülendi. Aleyna Tilki çıkışta gazetecilerin sorularını cevaplandırdı.
"KALBİMDEN GEÇENİ YAPACAĞIM"
Muhabirlerin 'Aleyna Tilki magazin figürü olmaya başladı' şeklindeki sorularına da samimi cevaplar veren ünlü şarkıcı, "Ben onlara çok gülüyorum. Eskiden de her gün manşetlerde değil miydim? Zaten ben hep böyle anıldım zaten hep magazin figürüydüm ve hep konuşuldum. Her zaman formüllü şeyler yapmak yerine bazen de gönlümü görsünler isteyemez miyim? Hep bir formül yaparsam kalbin ne yapacak? Kalbimden geçeni yapacağım" dedi.
ROBOTLA EVLENEREK HERKESİ ŞAŞIRTMIŞTI
Geçtiğimiz günlerde yeni şarkısı 'Sır' için bir tanıtım düzenleyen ünlü şarkıcı burada robotla evlenmiş ve herkesi şaşırtmıştı.
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"PARALEL EVRENDE ÖYLE BİR HİKAYE İÇİME DOĞDU"
Robotla evlendiği için eleştiri yağmuruna tutulan Aleyna Tilki eleştirilere cevap verdi.
Tilki, "Robotla evlendim belki herkes öyle bir şey yapmamı istemedi ama ben belki de paralel evrende öyle bir hikaye içime doğdu. Beni eleştirebilirler kalbimi ve hissettiklerimi asla eleştiremezler." ifadelerini kullandı.
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