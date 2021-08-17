Haberler Günaydın Haberleri Seren Serengil ünlü modacı ile yeniden mahkemelik oldu! Serengil'in koruma talebine red!
Giriş Tarihi: 17.8.2021 09:52

Seren Serengil ünlü modacı ile yeniden mahkemelik oldu! Serengil'in koruma talebine red!

Seren Serengil ünlü modacı ile yeniden mahkemelik oldu! Serengil’in koruma talebine red!

Geçen yıl sosyal medyada ünlü bir isme sahnede giymesi için birkaç kostüm verdiğini ama geri alamadığını söyle modacı Tolga Çam'ın sözlerinin hedefinin Seren Serengil olduğu ortaya çıkmıştı. Seren Serengil o kişinin kendisi olduğunu açıklamış ve Tolga Çam’ı reklam yapmakla suçlamıştı. Modacı Tolga Çam da Serengil’in kendisine hakaret ettiğini ileri sürerek suç duyurusunda bulunmuştu. Taraflar 1 yıl sonra yeniden karşı karşıya geldi. Bu defa Seren Serengil şikâyetçi oldu.

Seren Serengil ve modacı Tolga Çam 1 yıl aradan sonra yeniden mahkemelik oldu. Çam, geçen yıl sosyal medyada ünlü bir isme sahnede giymesi için birkaç kostüm verdiğini ama geri alamadığını söylemişti.

Bunun üzerine Serengil o kişinin kendisi olduğunu açıklamış ve Çam'ı reklam yapmakla suçlamıştı. Çam da Serengil'in kendisine hakaret ettiğini ileri sürerek suç duyurusunda bulunmuştu. Taraflar 1 yıl sonra yeniden karşı karşıya geldi. Bu defa Seren Serengil şikâyetçi oldu.

'RUH HASTASI DEDİ'
Seren Serengil, İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvurarak Tolga Çam'ın kendisine hakaret ettiğini öne sürdü ve korunma talebinde bulundu. Dilekçedeki iddialara göre; Çam, magazin sayfalarındaki bazı haberlerin altına Serengil için "ruh hastası", "ahlaksız" şeklinde yorumlar yazdı. Mahkeme, taraflar arasında aile bağının bulunmaması ve tek taraflı ısrarlı takibin olmaması gerekçesiyle korunma talebini reddetti.

ARKADAŞINA GÖNDER
Seren Serengil ünlü modacı ile yeniden mahkemelik oldu! Serengil'in koruma talebine red!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA