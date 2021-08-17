Seren Serengil ünlü modacı ile yeniden mahkemelik oldu! Serengil’in koruma talebine red!

Bunun üzerine Serengil o kişinin kendisi olduğunu açıklamış ve Çam'ı reklam yapmakla suçlamıştı. Çam da Serengil'in kendisine hakaret ettiğini ileri sürerek suç duyurusunda bulunmuştu. Taraflar 1 yıl sonra yeniden karşı karşıya geldi. Bu defa Seren Serengil şikâyetçi oldu.