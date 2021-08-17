Sevcan Orhan yeni bir aşka yelken açtı! Gökhan Dağıstanlı sosyal medyadan duyurdu

20 yıla birçok mutluluk ve hüzün sığdırdım. Çok mutlu olduğum da oldu, kimseye göstermeden gözyaşı döktüğüm de. Bir gün belki anılarımı kaleme alırsam bunları sizlerle paylaşırım ama şimdilik bütün hüzünlerimi ve acılarımı rafa kaldırdım. Dünyaya umutla ve sevgiyle bakıyorum.