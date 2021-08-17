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Giriş Tarihi: 17.8.2021

Tekne temalı pasta 300 bin TL’lik saat

Tekne temalı pasta 300 bin TL’lik saat
Ünlü manken-sunucu Ebru Şallı, eşi Uğur Akkuş'a Bodrum'da sürpriz doğum günü partisi düzenlendi. Önceki gün Bodrum'da teknede arkadaşlarıyla beraber yeni yaşına giren Uğur Akkuş'a eşinin yaptırdığı pasta ilgi odağı oldu. Şallı, deniz tutkunu olduğu bilinen Akkuş'a, deniz ve tekne temalı bir pasta hazırlattı, 'Happy Birthday Uğur'um' diye de üstüne bir not yazdırdı. İkili arkadaşlarına mutluluk pozları verirken, Şallı'nın eşine yaklaşık 300 bin TL değerinde Audemars Piquet marka saat hediye ettiği öğrenildi.
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Tekne temalı pasta 300 bin TL’lik saat
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