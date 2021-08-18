Haberler Günaydın Haberleri Aygün Aydın Hakan Sabancı'nın tüm mesajlarını ifşa etmişti! '15 gün hapis' iddialarına jet yanıt!
Giriş Tarihi: 18.8.2021 09:39 Son Güncelleme: 18.8.2021 09:39

Aygün Aydın Hakan Sabancı'nın tüm mesajlarını ifşa etmişti! '15 gün hapis' iddialarına jet yanıt!

Aygün Aydın Hakan Sabancı’nın tüm mesajlarını ifşa etmişti! ’15 gün hapis’ iddialarına jet yanıt!

Aygün Aydın ile Hakan Sabancı arasında geçenler son günlerde magazin gündeminde sık sık gündeme geliyor. Hakan Sabancı ile ilişki yaşadığına inanmayanlara kızıp ünlü iş adamıyla yazışmalarını yayınlayan Aygün Aydın, sosyal medyadan paylaştığı gönderileriyle dikkatleri üzerine çekmişti. Aygün Aydın, geçtiğimiz gün yakın arkadaşıyla birlikte Zorlu Alışveriş Merkezi'nde objektiflere yansıdı. Aydın, hakkında çıkan 15 gün hapis cezası haberlerine son noktayı koydu. İddiaları kesin olarak yalanlayan oyuncu, "Böyle bir durum ne tarafıma ne de avukatıma ulaştı, hapis cezası söz konusu dahi değil" açıklamasında bulundu.

Katıldığı moda programıyla ismini duyuran ve son dönemde Hakan Sabancı ile ilgili iddialarıyla gündeme gelen Aygün Aydın, geçtiğimiz gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde objektiflere yansıdı. Yakın arkadaşıyla görüntülenen Aydın, hakkında çıkan 15 gün hapis cezası haberleriyle ilgili konuştu.

Hakan Sabancı ile ilişki yaşadığına inanmayanlara kızıp ünlü iş adamıyla yazışmalarını yayınlayan Aygün Aydın, sosyal medyadan paylaştığı gönderileriyle dikkatleri üzerine çekmişti.

'15 GÜN HAPİS CEZASI' İDDİASI

Milliyet'in haberine göre; Aygün Aydın, geçtiğimiz gün yakın arkadaşıyla birlikte Zorlu Alışveriş Merkezi'nde objektiflere yansıdı. Aydın, hakkında çıkan 15 gün hapis cezası haberlerine son noktayı koydu.

AYDIN'DAN SON NOKTA

İddiaları kesin olarak yalanlayan oyuncu, "Böyle bir durum ne tarafıma ne de avukatıma ulaştı, hapis cezası söz konusu dahi değil" açıklamasında bulundu.

NE OLMUŞTU?

Sabancı hakkında sosyal medyadaki paylaşımları nedeniyle verilen 1 aylık uzaklaştırma kararını ihlal edince 3 gün hapis yatan Aydın'ın ikinci kez tedbir kararını ihlal ettiği ve 15 gün hapse çarptırıldığı iddia edilmişti.

YENİ BİR AŞKA YELKEN AÇTI

Öte yandan geçtiğimiz haftalarda Aygün Aydın, yeni ilişkisini Instagram'dan yaptığı bu paylaşımla duyurmuştu. Yeni aşkıyla ilgili de açıklamalarda bulunan Aydın, "çok şükür, mutlu ve çok huzurlu bir birlikteliğim var. Her şey yolunda" ifadelerini kullandı.

'GÖRÜŞMELERİMİZ DEVAM EDİYOR'

Ayrıca yeni sezon için gelen teklifler olduğunu da sözlerine ekleyen Aydın, "Gelen birçok teklif var, fakat şu anda netleşen bir durum yok. Görüşmelerimiz devam ediyor, yeni sezonda güzel bir projeyle ekranlarda olabilirim" dedi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Aygün Aydın Hakan Sabancı'nın tüm mesajlarını ifşa etmişti! '15 gün hapis' iddialarına jet yanıt!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA