Aygün Aydın Hakan Sabancı’nın tüm mesajlarını ifşa etmişti! ’15 gün hapis’ iddialarına jet yanıt!

YENİ BİR AŞKA YELKEN AÇTI

Öte yandan geçtiğimiz haftalarda Aygün Aydın, yeni ilişkisini Instagram'dan yaptığı bu paylaşımla duyurmuştu. Yeni aşkıyla ilgili de açıklamalarda bulunan Aydın, "çok şükür, mutlu ve çok huzurlu bir birlikteliğim var. Her şey yolunda" ifadelerini kullandı.