Aygün Aydın Hakan Sabancı’nın tüm mesajlarını ifşa etmişti! ’15 gün hapis’ iddialarına jet yanıt!

Katıldığı moda programıyla ismini duyuran ve son dönemde Hakan Sabancı ile ilgili iddialarıyla gündeme gelen Aygün Aydın, geçtiğimiz gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde objektiflere yansıdı. Yakın arkadaşıyla görüntülenen Aydın, hakkında çıkan 15 gün hapis cezası haberleriyle ilgili konuştu.
Hakan Sabancı ile ilişki yaşadığına inanmayanlara kızıp ünlü iş adamıyla yazışmalarını yayınlayan Aygün Aydın, sosyal medyadan paylaştığı gönderileriyle dikkatleri üzerine çekmişti.
'15 GÜN HAPİS CEZASI' İDDİASI
Milliyet'in haberine göre; Aygün Aydın, geçtiğimiz gün yakın arkadaşıyla birlikte Zorlu Alışveriş Merkezi'nde objektiflere yansıdı. Aydın, hakkında çıkan 15 gün hapis cezası haberlerine son noktayı koydu.
AYDIN'DAN SON NOKTA
İddiaları kesin olarak yalanlayan oyuncu, "Böyle bir durum ne tarafıma ne de avukatıma ulaştı, hapis cezası söz konusu dahi değil" açıklamasında bulundu.
NE OLMUŞTU?
Sabancı hakkında sosyal medyadaki paylaşımları nedeniyle verilen 1 aylık uzaklaştırma kararını ihlal edince 3 gün hapis yatan Aydın'ın ikinci kez tedbir kararını ihlal ettiği ve 15 gün hapse çarptırıldığı iddia edilmişti.
YENİ BİR AŞKA YELKEN AÇTI
Öte yandan geçtiğimiz haftalarda Aygün Aydın, yeni ilişkisini Instagram'dan yaptığı bu paylaşımla duyurmuştu. Yeni aşkıyla ilgili de açıklamalarda bulunan Aydın, "çok şükür, mutlu ve çok huzurlu bir birlikteliğim var. Her şey yolunda" ifadelerini kullandı.