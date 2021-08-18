Ferit’in yaş günü sürprizini Türkiye soluksuz izledi

ATV
'de pazartesi akşamları ekrana gelen 'Kalp Yarası
' yedinci bölümüyle izleyicinin karşısına çıktı. Dizi aldığı reytinglerle Tüm Kişiler
kategorisinde zirveye yerleşti. Kalp Yarası'nın yeni bölümü, Tüm Kişiler'de yüzde 5.00 izlenme oranı ve yüzde 18,09 izlenme payı alarak birinci oldu. 'Kalp Yarası', güçlü oyuncu kadrosu, eşsiz mekanları ve çarpıcı öyküsü ile Pazartesi akşamına damgasını vururken, #BeniSensizBırakma etiketiyle sosyal medyada da çok konuşuldu. Dizide Ferit, tesadüfen Ayşe'nin doğum günü olduğunu öğrendi ve bu özel günde yalnız kalmasına gönlü razı gelmedi. Ayşe'ye yaptığı sürprizle ikili arasında buzlar eridi. Tam her şey yoluna girmeye başlamışken Ferit'in yeni şoförü olarak karşısında Baha
'yı gören Ayşe büyük bir şok yaşadı.