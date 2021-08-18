İki futbol yıldızı eğitime yatırım yaptı

Futbol dünyasının iki yıldızı Mehmet Topal
ile Şener Özbayraklı
, eğitim dünyasına yatırım yaptı. Yeşil sahaların iki samimi arkadaşı, Ankara
'da 13 dönüm arazi üzerine özel okul kurdu. Mogan Gölü
kıyısında anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise olarak açılacak okul için kayıtlar başladı. 1248 öğrencinin eğitim göreceği okul, spor ve sosyal faaliyetleri ile ön plana çıkıyor.
Bahçesi ve yeşil alanı geniş tutularak tasarlanan okulda öğrenciler meyve ağaçları arasında eğitim görecek. Mehmet Topal, eğitim alanında yaptığı yatırımla ilgili şunları söyledi: "İnsan hayatında her şeyin bir sonu var ama okumanın, öğrenmenin sonu yok. Konu bir yandan eğitim, bir yandan da çocuklar ve gençler olunca böyle bir alana yatırım yapmak heyecan verici. Eğitim kutsaldır. Bu yüzden bunu eğitime yapılmış bir yatırım değil, özel alana yapılmış bir destek olarak görüyorum."
'ÜLKEMİZE KATKI SAĞLAYACAĞIZ'
ŞENER Özbayraklı ise konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı: "Öğretmen bir babanın oğlu olarak hep eğitim dünyasının içinde yer aldım. Bu yüzden böylesine kutsal bir alanda boy göstermenin, öğrenciler yetiştirecek olmanın heyecanı içindeyim. Çok güzel işler yapacağımıza, ülkemiz adına katkı sağlayacağımıza inanıyorum."