Kitabın geliriyle hayır işi yapacak

TÜRK sinemasının önemli isimlerinden Zerrin Arbaş
, hayatını bir kitapta topluyor. Dünyaca ünlü ressam Avni Arbaş
'ın kızı olan Arbaş, 1962 yılında Yıldız Kenter
'in öğrencisi olarak sanat hayatına adım attı. 1965 Türkiye güzeli seçilmesiyle sinemayla tanışan Arbaş, sinema dünyasına da adım attı. 17 yaşında beyazperdeyi aydınlatan Arbaş, 18 yıl önce kendisi gibi oyuncu kızı Derya Arbaş
'ı kaybetti. Suat Filiz
tarafından kaleme alınacak olan kitaptan elde edilecek gelir, Derya Arbaş adına yapılacak yardım projelerinde kullanılacak.