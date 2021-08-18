MasterChef’te kim kazandı, ana kadroya kim girdi? TV8 ile 18 Ağustos 2021 MasterChef’te 14. önlüğü kim aldı?

Acun Ilıcalı yapımcılığında TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef 2021 son bölümde final turu mücadelesi yaşandı. Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin jüri üyeliğinde ana kadroya girmek isteyen yarışmacılar tezgah başında hünerlerini gösterdi. İlk turda jüri şefler tarafından başarılı bulunan 5 yarışmacı arasından 1 tanesi en başarılı yaratıcılık yemeğine de imza atarak MasterChef ana kadrosunun 14. yarışmacısı olmaya hak kazandı. Bu gelişmeyle birlikte MasterChef 2021 son bölüm özeti ile ilgili detayları öğrenmek isteyenler MasterChef'te kim kazandı, ana kadroya kim girdi?

MASTERCHEF'TE KİM KAZANDI, ANA KADROYA KİM GİRDİ?

MasterChef ana kadroya giren yarışmacı ve tüm detaylar;