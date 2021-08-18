MasterChef’te kim kazandı, ana kadroya kim girdi? TV8 ile 18 Ağustos 2021 MasterChef’te 14. önlüğü kim aldı?

Acun Ilıcalı yapımcılığında TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef 2021 son bölümde final turu mücadelesi yaşandı. Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin jüri üyeliğinde ana kadroya girmek isteyen yarışmacılar tezgah başında hünerlerini gösterdi. İlk turda jüri şefler tarafından başarılı bulunan 5 yarışmacı arasından 1 tanesi en başarılı yaratıcılık yemeğine de imza atarak MasterChef ana kadrosunun 14. yarışmacısı olmaya hak kazandı. Bu gelişmeyle birlikte MasterChef 2021 son bölüm özeti ile ilgili detayları öğrenmek isteyenler MasterChef'te kim kazandı, ana kadroya kim girdi?
MasterChef ana kadroya giren yarışmacı ve tüm detaylar;
MasterChef 2021 son bölüm, 3. takımda yer alan yarışmacıların ilk ana kadro mücadelesine sahne oldu. Yarışmacılar Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından seçilen gulaş isimli yemeği en başarılı yapan 5 yarışmacı arasına girebilmek için tezgah başında mücadele verdi.
Kritik final turu mücadelesinde Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin yarışmacılara verdiği sürenin sona ermesi ve tadım aşamasına geçilmesi sonrasında tüm yemekleri tek tek tadan şeflerin verdiği puanlarla en başarılı 5 isim belirlendi.
MasterChef 2021 son bölümde 3. Takımın oynadığı kritik final turu oyunları sonucunda seçilen ana ürünle en başarılı yaratıcılık yemeğine imza atan isim, Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından belirlendi ve gecenin kazananı Safanur oldu.
MasterChef 2021 yarışmasının ana kadrosu şöyle;