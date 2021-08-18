Pakistan Cumhurbaşkanı ‘Kuruluş Osman’ setinde

Atv
'de yayınlanan 'Kuruluş Osman
' dizisinin yapımcısı Mehmet Bozdağ
önceki gün önemli bir konuğu sette ağırladı. Bozdağ, Pakistan
Cumhurbaşkanı Dr. Arif Alvi
, eşi ve heyetinin seti ziyaret ettiklerini açıkladı.
Bozdağ, sosyal medyadan yaptığı açıklamada "Platomuzu ziyaret eden Pakistan Cumhurbaşkanı Sayın Dr. Arif Alvi'yi, Hanımefendi Samina Alvi
'yi ve heyetini ağırlamaktan şerefyap olduk. Kendilerine teveccühlerinden ve alakalarından ötürü şükranlarımı sunuyorum. Onların aracılığıyla tüm kardeş Pakistan halkını selamlıyorum" dedi.