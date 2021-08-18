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Giriş Tarihi: 18.8.2021

Pakistan Cumhurbaşkanı ‘Kuruluş Osman’ setinde

İLKER GEZİCİ İLKER GEZİCİ
Pakistan Cumhurbaşkanı ‘Kuruluş Osman’ setinde
Atv'de yayınlanan 'Kuruluş Osman' dizisinin yapımcısı Mehmet Bozdağ önceki gün önemli bir konuğu sette ağırladı. Bozdağ, Pakistan Cumhurbaşkanı Dr. Arif Alvi, eşi ve heyetinin seti ziyaret ettiklerini açıkladı.

Bozdağ, sosyal medyadan yaptığı açıklamada "Platomuzu ziyaret eden Pakistan Cumhurbaşkanı Sayın Dr. Arif Alvi'yi, Hanımefendi Samina Alvi'yi ve heyetini ağırlamaktan şerefyap olduk. Kendilerine teveccühlerinden ve alakalarından ötürü şükranlarımı sunuyorum. Onların aracılığıyla tüm kardeş Pakistan halkını selamlıyorum" dedi.
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Pakistan Cumhurbaşkanı ‘Kuruluş Osman’ setinde
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