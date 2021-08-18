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Giriş Tarihi: 18.8.2021 07:20 Son Güncelleme: 18.8.2021 07:31

Pakistan Cumhurbaşkanı 'Kuruluş Osman' setinde! Binlerce kilometreden Kuruluş Osman'a ziyaret...

İLKER GEZİCİ İLKER GEZİCİ
Pakistan Cumhurbaşkanı ’Kuruluş Osman’ setinde! Binlerce kilometreden Kuruluş Osman’a ziyaret...

ATV’DE yayınlanan Kuruluş Osman’ın yapımcısı Mehmet Bozdağ, önceki gün dizinin hayranı olan Pakistan Cumhurbaşkanı Dr. Arif Alvi, eşi ve heyetini sette ağırladı. Ekiple birlikte poz veren Bozdağ, “Platomuzu ziyaret eden Pakistan Cumhurbaşkanı Sayın Dr. Arif Alvi’yi, Hanımefendi Samina Alvi’yi ve heyetini ağırlamaktan şeref duyduk. Kendilerine, alâkalarından ötürü şükranlarımı sunuyorum” dedi.

Atv'de yayınlanan 'Kuruluş Osman' dizisinin yapımcısı Mehmet Bozdağ önceki gün önemli bir konuğu sette ağırladı. Bozdağ, Pakistan Cumhurbaşkanı Dr. Arif Alvi, eşi ve heyetinin seti ziyaret ettiklerini açıkladı.

Bozdağ, sosyal medyadan yaptığı açıklamada "Platomuzu ziyaret eden Pakistan Cumhurbaşkanı Sayın Dr. Arif Alvi'yi, Hanımefendi Samina Alvi'yi ve heyetini ağırlamaktan şerefyap olduk.

Kendilerine teveccühlerinden ve alakalarından ötürü şükranlarımı sunuyorum. Onların aracılığıyla tüm kardeş Pakistan halkını selamlıyorum" dedi.

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Pakistan Cumhurbaşkanı 'Kuruluş Osman' setinde! Binlerce kilometreden Kuruluş Osman'a ziyaret...
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